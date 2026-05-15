「台灣有事」全球都完蛋！外媒點名「企業」曝川普訪中團一定知道

美國總統率領科技企業代表訪中。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平與美國總統川普14日在北京舉行閉門會議，中國官媒披露，習近平在會中警告，若美方在台灣議題上持續採取錯誤行動，可能導致兩國發生「衝突」（Clashes）。外媒則對此指出，任何圍繞台灣的衝突都可能帶來前所未有的全球經濟衝擊，對投資者而言，不只是台股與台積電，就連包括輝達、AMD、英特爾等美國科技巨頭也難以倖免，而川普與隨行高層主管們也非常清楚這一點。

巴隆週刊報導，對投資人而言，這座擁有約2300萬人口、距離中國海岸約80英里、面積大約與美國馬里蘭州相當的國家，其重要性怎麼強調都不為過，尤其是在這波由AI熱潮帶動的股市大漲之中。

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台灣以台積電為首發展出完整的半導體生態系，成為全球矚目焦點。Futurum首席市場策略師 Shay Boloor表示，台積電是整個AI硬體供應鏈的核心。

台積電市值約1.9兆美元，並生產全球估計90%的最先進晶片。根據彭博資料，蘋果（Apple）與輝達（NVIDIA） 是台積電最大的兩個客戶，合計占其近40%的營收。而蘋果與輝達兩家公司合計市值高達9.9兆美元。其他主要晶片公司同樣是台積電的大客戶，包括英特爾（Intel）、超微（AMD）、博通（Broadcom）與高通（Qualcomm）。這4家公司合計市值又達3.5兆美元。

上述都是直接與台積電有關的公司。除此之外，還有像輝達等晶片公司的客戶，例如微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet、Meta Platforms 與 甲骨文（Oracle）等，它們都是輝達最大的客戶之一，合計貢獻其近半營收。這5家公司又增加了約13兆美元市值。

值得一提的是，微軟、亞馬遜、Meta與Alphabet本身也都設計自己的AI晶片，並交由台積電代工生產。

台積電除了晶圓代工之外，本身也大量採購設備。市場預估，它在2026年將投入550億美元興建新廠與購買設備，這個數字幾乎接近英特爾預估全年580億美元的總營收。其中大量資金流向設備製造商，例如ASML、Applied Materials 與Lam Research，這3家公司合計市值超過1兆美元。

上述所有公司加總起來，市值高達30兆美元。（相比之下，S&P 500總市值約為60兆美元。）而這還沒包含像 SpaceX、OpenAI與Anthropic等未上市公司，它們同樣高度依賴AI運算崛起。這3家公司合計估值約再增加3兆美元。

報導指出，這些數字還未計入AI資料中心基礎設施供應商，例如Vertiv、電子元件製造商、半導體材料供應商、資料中心電力設備供應商等。因此可以說，美國股市很大一部分，其實都以某種方式與台灣息息相關。

當然，台積電以及英特爾等公司正試圖將產能分散到台灣以外地區，但這個過程相當緩慢，至今仍未真正改變產業結構。台積電在先進製程晶片製造產能上，依舊遠遠超越英特爾，規模大上數倍。

當然，川普與隨行高層主管們也非常清楚這一點，因此報導認為，投資人或許不需要過度擔心。

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