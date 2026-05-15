台灣入列！全球最繁榮國家排行出爐

世界上最繁榮的國家排行，台灣上榜。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕統計指出，世界上最繁榮的國家往往兼具經濟實力和高生活水準。根據排名，挪威人均GDP高達9萬美元（約新台幣283萬元），位居榜首，冰島和丹麥位居第2名與第3名；台灣也在這份榜單上，排名第28名。

《資本視覺》（Visual Capitalist）報導，世界上最富有的國家並不一定是最繁榮的國家。2026年繁榮指數衡量各國將財富轉化為更廣泛的生活水平的有效性，包括醫療保健、教育、平等、少數群體福祉和環境品質，來為各國進行排名。

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根據「2026年繁榮指數」，歐洲在排名中佔據主導地位，前40名中佔據30個席位，挪威、冰島、丹麥和瑞典、愛爾蘭躋身全球前5名。

挪威人均GDP高達9萬美元，位居榜首。該國資源豐富，石油收入被注入規模達2.2兆美元（約新台幣69兆元）的主權財富基金。過去10年間，該基金規模翻了一番，不僅為醫療、教育等公共服務提供資金，也為長期經濟穩定奠定了基礎。

冰島和丹麥也同樣排名靠前，它們不僅擁有完善的社會福利體系，還兼具良好的商業環境和高度的公眾信任度。再加上較小的人口基數，這些因素共同促成了更高的整體生活品質。

其他6至10名國家則為瑞士、比利時、芬蘭、荷蘭、斯洛維尼亞。報導指出，值得注意的是，像斯洛維尼亞和捷克（第12名）這樣的中歐經濟體表現優於許多規模更大、更富裕的同類國家。這些國家在平等、醫療保健和教育方面的出色表現，使其排名高於包括德國（第13名）和法國（第23名）在內的主要經濟體。

他們的表現表明，繁榮不僅取決於國家財富，還取決於資源和機會在社會中的分配是否公平。

新加坡在全球排名第18位，其人均GDP高達9.3萬美元（約新台幣2.9萬元），公共基礎建設完善，因此脫穎而出。同時，新加坡也是世界上預期壽命最高的國家之一。

其排名反映了新加坡數十年來政府主導的住房、醫療保健、交通和教育領域的投資，這些投資幫助新加坡轉型成為世界上最有效率和競爭力的經濟體之一。

台灣則排名第28名，在立陶宛之後、英國之前。其他鄰近亞洲國家排名，日本第24名、南韓第26名，中國則不在榜單上。

整體而言，日本、韓國和台灣均名列前30名，經濟表現優異，但在平等和社會指標方面往往低於北歐。同時，人口老化、住房成本上漲和高強度的工作文化持續對多個亞洲已開發經濟體的整體福祉構成壓力。

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