黃金連跌多日還會更慘？專家坦白全說了

週四（14日）黃金價格連續第3個交易日下跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（14日）黃金價格連續第3個交易日下跌，係因投資人密切關注美國總統川普和中國國家主席習近平的會晤，以及中東局勢最新動向，而專家指出，若戰火得不到解決，黃金存在大幅下跌的風險。

黃金現貨下跌0.4%，報每盎司4669.48美元。

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黃金期貨下跌0.4%，報每盎司4685.30美元。

《路透》報導，受印度貨船沉沒，以及另一艘駛往伊朗水域的船隻，在阿聯海岸附近被扣押的消息影響，油價上漲。此前，伊朗國家媒體通報中國船隻已穿越荷姆茲海峽，導致油價下跌。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「今天在海峽發生的事件為油價提供了支撐，並持續推升聯準會（Fed）維持『高利率更長時間』的預期。再加上本週火熱的通膨數據，看到美元走強也就不足為奇了，這也導致金價在今天承受壓力。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，受能源價格飆升推動，4月美國生產者價格和消費者價格均大幅上漲，市場對 Fed 降息的預期基本上已消退。

道明證券（TD Securities）全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart ​Melek）表示：「如果中東衝突得不到解決，黃金存在大幅下跌的風險。」他補充指出，能源產品庫存和供應可能銳減，推動價格大幅上漲，進而帶動整體通膨上升。

與此同時，習近平週四（14日）告訴川普貿易談判正取得進展，但他也表示，在台灣問題上的分歧可能會顛覆兩國關係。然而，美方對在這次會談的摘要中卻完全沒有提到台灣。

另一方面，在其他地區，印度政府宣布，在「預先授權計畫」制度下，將黃金進口上限設定為 100 公斤。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌4.1%，報每盎司84.36美元。

現貨鉑金下跌3.3%，報每盎司2066.75美元。

現貨鈀金下跌3.5%，報每盎司1447.52美元。

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