神操作？美國政客重押2檔科技股 3個月爆賺近千萬

菲爾茲神準押注美光和超微，在短短3個月，就爆賺31萬美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美科技股近期狂飆，而一直是科技股活躍的投資者路易斯安那州眾議員菲爾茲（Cleo Fields）更是神準押注美光和超微，在短短3個月，就爆賺31萬美元（約新台幣976.5萬）。

《finbold》報導，值得注意的是，眾議員菲爾茲參與眾議院金融服務委員會的工作，包括監督資本市場、金融科技和人工智慧監管的小組委員會，引發人們對利用內幕資訊進行交易的質疑。

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菲爾茲1年多來一直是科技行業的活躍投資者，她交易了業內一些最大公司的股票，包括Palantir （ PLTR ）、Nvidia （ NVDA ） 和Microsoft （ MSFT ）。

然而，這位最近最明智的購買似乎是在2月3日買入的美光科技（MU）。具體來說，菲爾茲以每股419.44美元，購買高達25萬美元（約新台幣787.5萬）美光股票，截至5月13日股票價格為每股803.90美元。

因此，菲爾茲議員獲得了 91.67% 的回報，他的投資總價值可能達到47萬9000 美元（約新台幣1508.85萬）。

值得注意的是，菲爾茲在同一天還持有另1家表現優異的超微（AMD），以每股242.11美元，購買價值10萬美元（約新台幣315萬）的股票，截至5月13日股價來到439.27美元，股價飆漲了81.43%，帳面價值來到18.1萬美元（約新台幣570.15萬），總利潤達到8.1萬美元（約新台幣255.15萬）。

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