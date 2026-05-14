星展銀搶攻新興富裕族群 往來資產30萬即享財管服務

星展銀行全新推出「星展星耀理財」，往來資產總額達新台幣30萬元以上，無須申請即可享財管服務。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕星展銀行（台灣）繼去年在「星展豐盛理財」和「星展豐盛私人客戶」之上，推出「星展頂級私人客戶」完成最高端策略版圖後，今年進一步深化客群經營，全新推出「星展星耀理財」，往來資產總額達新台幣30萬元以上，無須申請即可成為「星展星耀理財」客戶，並於升等次月開始享有專屬權益，包括每月30次跨行轉帳免手續費、每月1次金融服務手續費減免，以及線上換匯優惠等禮遇。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，此次推出「星展星耀理財」即奠基於長期的數位布局與優勢，透過全面整合帳戶、支付與投資功能，讓數位金融成為客戶邁向財富管理的起點。「星展星耀理財」鎖定與銀行往來資產總額等值新台幣30萬元至300萬元間、具財富成長潛力且熟悉數位金融的新興富裕族群，以全數位經營模式，從日常金融出發，結合支付、帳戶管理與投資服務。

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星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基亦指出，數位金融的發展已從個別產品的數位化，走向以客戶使用情境與需求為核心。星展透過digibank與Card+兩大平台，串聯日常交易、財富管理與信貸等客戶需求，打造更便捷的一站式金融體驗。

他以2025年為例，星展客戶透過數位平台進行海外投資、外匯交易、信用卡與個人信貸的申請占比高達8至9成。藉由長期累積的數位優勢與平台基礎，讓「星展星耀理財」能成為首個全面採用數位經營策略的財管客群。在既有的高端財管客群基礎上，進一步完成涵蓋全客群的財管戰略布局，未來能更完整地滿足客戶在不同人生階段的財管需求。

客戶凡往來資產總額達等值新台幣30萬元以上，無須申請即可成為「星展星耀理財」客戶，並於升等次月開始享有專屬權益，包括每月30次跨行轉帳免手續費、每月1次金融服務手續費減免，以及與「星展豐盛理財」客戶同級之專屬線上換匯優惠（涵蓋美元、日圓等7種幣別）等禮遇。

此外，「星展星耀理財」客戶亦可享有涵蓋日常金融、全球支付與數位投資的全方位帳戶服務，包括跨行 ATM 提款免手續費、多幣簽帳金融卡海外提款與消費優惠、「DBS Remit星展跨國速匯」享零手續費，以及透過星展digibank進行 24 小時換匯、海外股票與多元投資商品配置等。

為慶祝「星展星耀理財」正式上線，星展銀行同步推出限時專屬優惠活動。「星展星耀理財」新戶完成指定任務 ，最高可獲得等值新台幣1900元回饋，包括刷卡累積消費最高獲得新台幣1400 元電子禮券回饋，以及成功推薦好友再享新台幣500元電子禮券回饋），以及台幣活存利率最高加碼 3%優惠。

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