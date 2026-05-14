海域活動有風險 金管會籲民眾投保專屬保險商品

金管會建議民眾，從事海域遊憩相關活動前投保「海域活動綜合保險」，透過保險移轉可能面臨之風險，以確保自身權益。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕5月起氣溫逐漸回升，民眾利用週末假日參與衝浪、各類水上摩托車等相關海域遊憩活動之機會增加。金管會建議民眾，從事海域遊憩相關活動前投保「海域活動綜合保險」，透過保險移轉可能面臨之風險，以確保自身權益。

金管會保險局主秘劉純斌表示，海域遊憩活動與一般旅遊活動所面臨之風險並不完全相同，金管會已請產險公司開發「海域活動綜合保險」之專屬保險商品，除涵蓋一般傷害保險及旅行平安保險所承保之意外事故保障外，特別針對民眾從事特定海域活動時可能面臨之特定事故（如潛水夫症、失溫、海洋弧菌感染等）所致身故、失能及醫療費用損失，提供保險保障。

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劉純斌指出，民眾亦可衡量斟酌自身需要，選擇加保「緊急救援費用保險」，提供被保險人因海域活動發生事故所支出之搜尋費用、救護費用等，以獲得更完整之保障。

劉純斌表示，海域活動綜合保險有多元投保管道供民眾選擇，包括向保險公司臨櫃投保、透過網路及業務員投保等方式。目前承保海域活動綜合保險的產險業者共有12家，分別為富邦產、泰安、明台、新光產、華南、國泰產、兆豐產、台產、中信產、第一、和泰與南山產。

根據金管會統計，2025年投保海域活動保險人數為5萬246人、保費收入為新台幣1147萬元；2024年全年投保人數為5萬3925人、保費收入為1233萬元；2023年則有6萬2601人、保費收入為1456萬元。

金管會再次提醒，民眾從事海域遊憩活動前，除應注意安全及做好充足的準備外，可事先投保相關保險商品，以協助移轉風險，投保前詳閱保單條款，充分瞭解契約內容、給付項目及其除外責任，並找已投保「水域遊憩活動責任保險」的合法水域活動業者安排活動。

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