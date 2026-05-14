為何最後一刻才加入川普訪中團 黃仁勳受訪親曝原因

輝達執行長黃仁勳在北京人民大會堂舉行的美國總統川普歡迎儀式後揮手致意。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕先前多家媒體報導指出，輝達執行長黃仁勳並未出現在川普訪問中國的同行名單中，然而，卻直到最後一刻行程大轉彎加入訪團引發關注。14日，黃仁勳接受中國媒體訪問時，也解釋自己為何最後一刻才登機的原因。

根據中媒《鳳凰網》報導，5月14日，記者在中國人民大會堂獨家訪問到黃仁勳「為什麼最後一刻跳上飛機」，他回答「因為川普總統讓我這麼做，和他一起來中國」，並表示這是一個絕佳的機會，「當然是代表美國，在最重要的峰會來支持川普總統」、「和兩位領導人習近平和川普總統擁有如此美妙的關係，這對我們來說是一個難得的機會，建立一個更好的夥伴關係。」

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事實上，週二早些時候，黃仁勳在接受CNBC採訪時被問及相關報導，但他迴避直接回答是否受邀。他說 「如果受邀，那將是我的榮幸」。數小時後，黃在阿拉斯加與美國代表團會合，空軍一號在那停留加油後繼續前往北京。

輝達數月來一直在遊說，希望能更廣泛地進入中國市場。黃仁勳先前曾表示，中國市場是重要的長期機會。同時，在持續進行的貿易談判中，中國也一直在敦促華府放寬對半導體技術和晶片製造工具的限制。

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