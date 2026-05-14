奇鋐Q1獲利創歷史單季新高 今年逐季成長

奇鋐第一季每股稅後盈餘（EPS）20.17元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠AI伺服器需求爆發，散熱大廠奇鋐（3017）公告第一季營收、獲利創歷史單季新高，稅後淨利79.16億元，季增19.29%、年增146.3%，每股稅後盈餘（EPS）20.17元。奇鋐並估營收、獲利有望逐季成長，下半年優於上半年。

從產品別來看，奇鋐第一季以散熱產品佔63.6%最高，機箱產品佔比20.2%，系統及週邊產品佔比7.7%，子公司富士達則佔8.5%；從應用別來看，則以伺服器佔比66.4%最高，是獲利主要核心動能。

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近日法人傳聞輝達（NVIDIA）VR平台均熱片設計可能改為單片、不鍍金，壓抑部分散熱廠股價。不過奇鋐昨日稱，鍍金製程本就規劃先短期外包、逐步建立鍍金、鍍鎳能力，因此設計改變對奇鋐沒有影響。

展望後市，奇鋐指出，對今年營運有高度信心，第一季營運天數較少，後續營收、獲利有望逐季走高，且下半年會有更多新專案加入、比上半年更樂觀；因AI晶片熱密度提升，水冷散熱趨勢已經不可逆，奇鋐預期明年ASIC貢獻顯著，又有新產能挹注，公司也有整機服務優勢，利於未來取單。

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