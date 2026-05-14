川習會登場股匯不同調！新台幣量縮小貶0.4分、收31.51元

川習會登場股匯表現不同調！新台幣觀望中量縮小貶0.4分 收31.51元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川習會登場，股匯表現不同調！受美國AI科技股續強激勵，台股今（14）日在電子權值股領軍下跳空開高，新台幣兌美元匯率則在市場觀望川習會後續發展下，於31.5元價位震盪，最後收在31.51元、貶值0.4分，成交量也縮減至19.755億美元。

受惠於美AI科技股續漲，台股今日也跳空開高，上漲377.25點，收在41751.75點。三大法人合計買超175.27億元。其中，外資轉為買超45.43億元。

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新台幣匯價早盤一度隨台股大漲而升至31.485元，不過沒多久即回落至31.5元價位，最低下探至31.531元，上下震盪不到5分。

觀察主要亞幣走勢，除人民幣延續升勢、再創近3年新高外，其餘亞幣普遍走弱。根據中央銀行統計，截至下午4點，美元指數小漲0.05%，人民幣升值0.04%，韓元重貶0.21%，新加坡幣下跌0.09%，日圓貶值0.06%，新台幣則小貶0.01%。

匯銀人士指出，雖然川習會後美中雙方尚未釋出具體經貿協議，但整體互動氣氛融洽，市場解讀偏正面。若後續美中關係持續和緩，加上台股續強，不排除外資回流，有助新台幣止跌回穩。

不過，市場同時仍關注美國貨幣政策動向。由於美國最新通膨數據高於市場預期，聯準會短期降息無望，甚至有Fed官員認為應該升息，即使川習會釋出善意訊號，只要市場持續押注聯準會維持高利率，美元仍具支撐力道，恐限制新台幣反彈空間。

此外，本週Fed也正迎來關鍵人事交接。美國參議院已通過由華許出任新任主席，現任主席鮑爾預計本週五卸任，市場高度關注華許上任後的政策立場與改革方向。

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