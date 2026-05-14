三陽第一季每股賺1.37元 海內外機車年銷量將達75萬輛

三陽（2206）董事長吳清源表示，今年海內外銷量將超過75萬台。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）董事長吳清源表示，三陽機車今年在台灣市場年銷量將成長5%，達32萬台，守住4成市佔率；海外市場年銷量將達35萬台，年增10%，全年海內外銷量將超過75萬台。

三陽今天同步公布第一季合併營收達149.48億元，年減0.92%；稅後淨利為10.62億元，年減13.18%，每股盈餘為1.37元。本季獲利主要來自本業營運，業外並無重大資產處分或交易發生，整體營運表現維持穩健。

請繼續往下閱讀...

三陽表示，在二輪事業方面，受惠於高階性能機種及國民平價機種雙線熱銷，第一季銷售達7萬4562台，較去年顯著成長10.63%，坐穩市場龍頭，市佔率達42.9%。

國民車款經濟首選全新迪爵125持續熱銷，第一季累計銷售達1萬3217台，高階車款JET SL+ Super C 158銷售達8424台，運動車款DRGBT銷售7999台，展現品牌在國內市場的強勁競爭力。

四輪事業方面，第一季台灣汽車市場受總體經濟不確定性、消費觀望氣氛影響，總銷量較去年同期下滑3.4%，然而南陽實業代理之HYUNDAI現代品牌第一季新車銷售為4048台，較去年同期成長2.8%，在整體市場下滑的環境中仍逆勢增長。

展望後續，SYM將持續聚焦機車本業發展，透過完整產品線布局，持續推出新機種，強化市場競爭力與品牌影響力，提升產品價值與消費者體驗，穩健擴大市場領先優勢。

汽車事業規劃導入旗艦休旅PALISADE 2.5T Hybrid、STARIA 1.6T Hybrid及全新國產車型，藉由多元動力與完整產品陣容，提升品牌市場覆蓋率，力求在市場回穩過程中持續擴大銷售表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法