川習會未釋出具體經貿利多 中國3大指數由紅翻黑惹怒股民

美國總統川普和中國國家主席習近平的「川習會」14日上午在北京登場，美中雙方會後未釋出具體經貿協議。中國股市走跌，很多股民不開心。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普和中國國家主席習近平的「川習會」14日上午在北京登場，美中雙方會後未釋出具體經貿協議。中國A股以小紅開出後一路下殺，3大指數下午收盤跌幅均逾 1.5%，讓很多散戶股民不滿。

《新浪財經》報導，在川普飛抵北京前，中國股市13日提前上演慶祝行情，3大指數開低走高收紅；其中，創業板指數大漲2.6%，報4038點，創歷史新高；上證綜合指數上漲0.7%，報4242.57點，創2015年7月以來新高；深證成分股指數上漲1.7%，報16089.75點，也創2021年2月以來最高。

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社群訊息顯示，許多中國股民原本預期川習會登場，A股在14日可望再創波段新高，但早上開出小紅後，3大指數一路下跌還殺尾盤。

川習會14日上午結束後，美中雙方未釋出具體經貿協議。中國官媒《新華社》報導僅提到，習近平在會中說，美中兩國經貿團隊13日達成了「總體平衡積極的成果」。受此影響，上證綜合指數14日收盤下跌1.5%，報4177.92點，失守4200點；深證成分股指數下跌2.1%，報15745.74點；創業板指下跌2.2%，報3951.14點。

上海和深圳兩地股市成交額人民幣3兆3622.54億元（下同，約新台幣 15.6兆元），只有1047檔股票上漲，4387檔股票下跌。

A股收盤後，有中國散戶在社群平台微博發文表達不滿。很多 散戶反問，怎麼川普來了股市還跌，抱怨沒有看到官方稱 的「中美雙贏」；還有散戶說，美股都沒跌，「中國丟人」。有分析師則說，主力趁這波漲勢倒貨，逢高出脫。

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