群創養肥開殺！外資瘋狂倒貨逾20萬張 70萬股東被扒一層皮

外資瘋狂倒貨群創逾20萬張，70萬股東流血不止。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（14日）台積電、記憶體、矽晶圓等子股領漲下，指數一度漲逾800點，來到42205點，然在聯發科、創意、面板等熱門股翻車，指數拉回，終場收漲377點，失守4萬2，雖然外資結束連4賣，轉買超45.43億元，但卻對面板雙虎大開殺戒，其中又擁有逾70萬股東的群創最慘，再昨大買12.72萬張，將股價拉到37.5元，創2011年來新高，今在股價再衝高來到38.65元，續創16年新高後，直接反出瘋狂倒貨，賣超高達20.56萬張，受此衝擊，股價直接摜殺，終場重挫5.6%，收35.4元，成交量達99.87萬張。

外資週四賣超前10大個股，依序為群創（3481）20萬5693張、友達（2409）2萬4390張、鴻海（2317）2萬1537張、和碩（4938）1萬7524張、彰銀（2801）1萬7259張、京元電子（2449）1萬7065張、中鋼（2002）1萬5411張、微星（2377）1萬5395張、台玻（1802）1萬4533張、台泥（1101）1萬3939張。

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