僅18歲年賺310萬！他「只花1.5萬創業」提前領高薪入場券

Holden Bierman從13歲創業，如今年賺6位美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名年僅18歲的青年創業者，從童年開始就展現出驚人的商業直覺，靠著自學與網路經營能力，在青少年時期便打造出一個6位數美元（至少約新台幣314萬元）收入的全球品牌。

《商業內幕》報導，現年18歲的Holden Bierman自7歲起便展現「販售」本能，將家中物品轉售給鄰居；9歲接觸平板後，開始自學社群經營與內容創作。2020年疫情期間，他開始設計並販售T恤、帽T與貼紙，逐步建立個人品牌雛形。

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該年3月，13歲的他隨著事業擴張，他創立服飾品牌「Coastal Cool」，僅以500美元（約新台幣1.6萬元）啟動資金起步，並在短時間內回本。其後6年間，品牌逐步成長為具國際銷售規模的商業項目，產品銷往全球，並曾登上電視媒體。同時，品牌亦結合環保理念，每筆訂單可移除一磅海洋塑膠，強化其公益形象。

然而，在事業快速成長的同時，他的成長軌跡也與同齡人產生明顯分歧。13歲起便接觸企業高層會議與商業決策，使其在青少年階段便承擔高度成熟的商業思維與壓力。

他坦言，這段經歷雖然帶來成就感，但也讓他開始反思自身身份。在申請大學時，一道「什麼定義了你」的問題，成為轉折點。他開始意識到，長期以來自己只在「創業世界」中成長，對人生其他面向的理解仍相當有限。

他表示，創業教會他如何從零打造事業，但大學則象徵另一種學習，即「學習理解世界與自身」。他認為，自己雖然已建立成功的商業基礎，但仍處於「成為一個完整的人」的過程中。

目前，他將大學視為自主選擇，而非單純學業要求，並希望透過更廣泛的學習與人際經驗，拓展自身視野，走向下一階段的人生發展。

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