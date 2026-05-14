東方風能第1季EPS 1.2元 Q2迎施工高峰毛利率回升至高檔

東方風能董事長陳柏霖（右2）與經營團隊。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕離岸能源解決方案大廠東方風能（7786）14日下午召開法說會，昨公告今年第1季財報，受惠於離岸風場工程需求優於預期，以及通訊海纜專案依完工比例法認列收入，帶動單季合併營收達新台幣17.73億元，年增54%；營業利益為2.80億元，年增20%；稅後淨利為2.11億元，每股盈餘EPS1.2元獲利表現穩健。

東方風能指出，第1季為產業傳統淡季，但受惠於離岸風場工程需求優於預期，以及通訊海纜專案依完工比例法認列收入，整體獲利表現穩健。公司表示，第1季期間雖因佈纜船進行升級改裝，階段性影響高毛利船舶稼動率，但受惠於離岸工程執行進度優於預期、船隊調度效率提升，以及專案組合持續優化，仍維持良好獲利水準，展現營運韌性與工程執行能力。

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展望第2、3季，隨海事工程進入施工高峰，船隊將全面投入營運，毛利率可望回升至去年高檔，主因受惠於改裝後佈纜船投入高附加價值專案及營運組合優化。同時，通訊海纜專案進入主要認列階段，並預計於第3季完成建置，持續挹注營運動能。中長期而言，新造5艘大型工程船舶將於2026年底至2028年間陸續加入，擴大船隊規模與服務量能，提升高毛利業務比重；隨產能擴張與全球布局深化，預期2027至2029年規模經濟效益逐步顯現，帶動獲利成長動能進一步提升。

離岸能源基礎建設正迎來長期結構性成長契機，隨著地緣政治不確定性升高與能源價格波動加劇下，各國加速檢視能源安全與電力結構調整方向。另一方面，AI快速發展正進一步改寫全球電力市場格局，根據國際能源署（IEA）最新研究，全球資料中心用電需求至2030年將較目前增加逾1倍，再生能源將成為支撐AI龐大電力需求的重要來源。

東方風能持續聚焦「離岸風電、天然氣能源及通訊海纜」2大戰略版圖，離岸風電長期運維合約能見度延伸至2047年，提供穩健現金流以強化營運韌性；天然氣能源業務預計自今年底切入歐洲市場，逐步建立國際營運能力；通訊海纜則受惠於AI數據中心、高速傳輸與跨境算力需求快速成長，是下階段重要成長動能。

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