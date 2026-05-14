東台集團深化專業經理人布局 PCB遞延訂單挹注Q2

東台旗下亞太菁英啟動接班共治，左至右為亞太菁英總經理張致瑋、東台精機董事長嚴瑞雄與亞太菁英董事長范炘。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕東台精機（4526）13日召開董事會，會中延續今年初宣示的轉型藍圖，東台集團進一步落實公司治理與營運升級，集團旗下專注於航太的亞太菁英，由具備豐富跨國營運經驗的范炘接任董事長；東台營運方面，因AI應用發展與泰國PCB產業擴廠效應，今年營運可望逐季向上。

東台精機第一季合併營收10.8億元，較去年同期減少29%，稅後淨損1.7億元，每股稅後虧損0.65元。東台指出，第一季因處設備交貨過渡期導致認列遞延，但隨著高階電子製程設備訂單陸續驗收，4月營收已達4.4億元，預期第二季營運動能將逐步放大。

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此次亞太菁英人事佈局，新任董事長范炘曾擔任東台精機獨立董事多年，並曾歷任福特六和及江鈴汽車總裁、鴻騰精密董事長特助與東元電機總經理，擁有深厚的國際營運管理實績。新任總經理張致瑋於亞太菁英服務近17年，深耕五軸加工與航太應用技術。兩人將結合跨國管理視野與技術深耕優勢，帶領亞太菁英邁向新局。

東台指出，受惠於AI應用發展與泰國PCB產業擴廠效應，高階設備需求與接單動能強勁。未來將持續以穩健經營為前提，放大整體解決方案在跨產業高附加價值市場的競爭優勢，為東台下一階段的產業升級與營運成長奠定基礎。

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