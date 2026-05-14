AI駭客時代來臨！27年老漏洞也難逃、「還沒公開就被攻擊」

近期國際資安圈高度關注AI模型在漏洞發掘與攻擊自動化上的突破性進展。（彭博）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著新一代AI模型在資安領域展現驚人的漏洞挖掘與攻擊能力，台灣也開始加速盤點國家級資安防禦策略。

數位發展部資通安全署指出，以Anthropic最新模型Claude Mythos Preview為例，該模型已能在主流作業系統與瀏覽器中找出數千個高嚴重性漏洞，漏洞利用成功率更高達72%。在紅隊測試中，甚至成功發現潛藏長達27年的OpenBSD作業系統漏洞。OpenAI最新推出的 GPT-5.5，也被認為能大幅提升既有攻擊技術的效率與規模，協助攻擊者更快速將漏洞轉化為可實際利用的攻擊工具。

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資安署認為，AI正快速改變傳統資安攻防模式，漏洞被利用的速度已遠超過人力反應能力，面對新興AI攻擊能力快速演進，資安署提出三項主要因應方向。

首先，將持續掌握AI模型在資安攻防上的最新動向，並引進相關防禦工具與經驗；其次，邀集產官學界相關決策層共同研商，研討公私部門防護技術及彙集意見，確保政策可行性，以凝聚國家級因應策略。第三，持續強化中小微企業資安防護支持，推動更多企業加入TWCERT/CC（台灣電腦網路危機處理暨協調中心），不因公司規模較小而錯失資安警訊。

除了政策層面的布局，資安署也強調，企業與政府機關仍必須回歸「資安基本功」，從策略面、管理面與技術面同步強化防護能力。

在策略面上，資安署建議，企業經營層與政府機關首長應將漏洞管理提升至營運風險層級，親自督導資安治理，並將資安投資從單純預防，擴大至涵蓋偵測、應變與復原的整體韌性建設。

管理面部分，則包括定期演練營運持續計畫（BCP）、確保關鍵資料具備離線備份與可還原能力，同時全面落實最低權限原則，降低帳號遭濫用風險。

至於技術面，資安署建議企業優先修補對外系統的公共漏洞與暴露（CVE），並全面導入多因子驗證（MFA）、採用基於FIDO2標準的Passkey憑證技術，同時停用不必要的對外服務與測試介面，以縮短攻擊偵測與反應時間。

資安署也觀察到，AI工具已大幅改變漏洞被利用的速度。根據「零日漏洞時鐘（Zero Day Clock）」追蹤資料，漏洞從揭露到遭實際利用的時間中位數，已從2018年的771天，急遽縮短至2024年的4小時；到了2026年，甚至出現漏洞尚未公開便已遭利用的情況。

在此趨勢下，資安實務正從過去「預防被駭」的思維，逐漸轉向「迅速復原、降低損害」的新典範。資安署指出，AI已讓攻擊成本大幅下降，攻擊規模則持續擴大。過去駭客多半鎖定大型企業，如今透過AI自動化掃描，中小企業、地方政府機關甚至閒置系統，都可能成為攻擊目標。

此外，過去因利用難度高、影響範圍有限而被延後修補的冷門漏洞，也可能因AI能力提升而重新成為攻擊入口。這代表企業過往的漏洞修補優先順序，未來恐怕需要重新調整。

資安署強調，AI改變的是攻擊的速度與成本，但資安核心原則並未改變，包括縱深防禦、漏洞管理、身分驗證等基本機制，現階段仍是最有效的防禦基礎。企業與政府機關應立即重新檢視自身資安風險與漏洞修補策略，並將「韌性（Resilience）」作為未來資安投入的核心方向。

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