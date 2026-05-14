焦點股》磐儀：4月營收回溫 帶量大漲

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠磐儀（3594）受惠於客戶需求增加，4月營收1.89億元，較去年同期大增50.4%，加上管理層看好在手訂單規模約20億元，提前鎖定去年營收水位，激勵今日股價大漲，截至上午10時32分暫報58元，漲幅7.81%，成交量1914張。

磐儀指出，目前美國市場需求強勁，有望成為今年主要成長動能來源，中國與英國市場則維持穩健推進，至於台灣與南韓市場仍有提升空間。隨著接單動能持續轉強，公司也同步調整營運策略，將重心由單純營收成長轉向獲利優化，透過盤點產品組合、逐步退出低毛利項目，並優化內部人力與流程配置，以提升每股稅後盈餘（EPS）與整體獲利結構。

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在成長動能方面，磐儀積極深化「MEGA」策略聯盟，強化從晶片到應用的一條龍整合能力，攜手聯發科（2454）提供GPU與ASIC等底層技術，並在AI TPU領域展現動能；樺漢（6414）則與磐儀進行研發分工，透過設計與修改機制降低成本；G夥伴有助於伺服器與硬體資源的深度整合，可能成為磐儀策略性投資人；磐儀則扮演應用層角色，將晶片能力轉化為AI Box與智慧醫療等終端產品。

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