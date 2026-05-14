台灣人出國好會買！「1數據」震撼南韓商家

許多觀光客造訪南韓。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人出國旅遊不手軟，南韓媒體報導，當地零售業正將目光轉向台灣遊客，原因在於這些零售業者驚艷台灣旅客的購買力，以及對韓流文化的高度熱情。

南韓媒體《中央日報》以樂天百貨釜山總店為例，今年第1季台灣顧客就占外國消費總額的45%，高於2024年的35%。此外，台灣去年也成為樂天釜山4間門市中，外國銷售貢獻最高的市場。樂天相關人士表示：「台灣顧客是對韓流文化最熱情、反應最積極的族群之一，他們會在店內停留很長時間，並展現高度的購物參與度。」

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新世界百貨（Shinsegae Department Store）則回報更驚人的成長。台灣顧客在高端奢侈品類別的消費於第1季年增16倍。在新世界釜山Centum City店與大田Art & Science分店，台灣消費分別在2024年大幅成長139%與367%。

這波零售熱潮也反映出台灣訪韓旅客的整體成長。根據南韓觀光公社與文化體育觀光部資料，去年約有189萬名台灣旅客造訪韓國，較前1年的147萬人增加28%。而今年第1季已有約54萬名台灣旅客入境，年增率達37.7%，在主要客源國中增幅最高。

專家指出，多項因素共同推動了這股趨勢。漢陽大學觀光學系教授金南祚表示：「油價上升抑制了前往歐洲等長途旅遊的需求，同時韓流內容的擴散，也帶動更多來自台灣的年輕自由行旅客前往南韓。」

漢陽大學觀光學教授鄭蘭洙則指出：「雖然台灣旅客單人消費低於中國旅客，但他們更偏好在百貨公司與商場進行體驗式消費，使其成為非常明確的目標客群。」

而針對台灣遊客，零售業者也正推出針對性策略來搶攻這塊市場，如包括推出台灣人最常用的行動支付Line Pay等。現代百貨相關主管楊明成表示：「在今年第1季，台灣旅客已成為現代百貨第2大外國客源，僅次於中國旅客。由於台灣旅客對韓流趨勢相當敏感，我們正在主要外國客群較多的門市推出K-beauty體驗快閃店等內容。」

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