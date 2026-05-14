今年前4月雙北市新推建案數量、總銷 均較去年同期腰斬

今年前4月、雙北市不論是新推建案數量、還是新推建案總銷均較去年同期直接腰斬。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕台股刷新高突破4萬點，房市卻依舊低迷，且股市熱錢尚未明顯流入房市，根據新建案市調機構發布，今年前4月、雙北市不論是新推建案數量、還是新推建案總銷均較去年同期大幅衰退，甚至直接腰斬。

根據住展雜誌發布，今年1至4月，雙北市合計有40個新案登場、總銷金額共1081.1億元，不過，對比去年同期有90案登場、總銷高達2335.8億元，分別衰退55.6%、53.7%，不論是推案數量或是總銷全數出現腰斬情形。

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住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，2019、2024年歷經台股大幅上揚，股市熱錢也流向房市，進而出現股房均熱等現象，尤其2019年台股收復1萬點，新竹房市也從這一年開始沸騰，而2024年3月台股突破2萬點，不少都會區同步傳出潛銷建案排隊買房的熱潮。

限貸令、打房措施未鬆綁 房市料持續低迷

但目前台股已衝破4萬點，房市買氣不但持續低迷，建商推案信心也跟著潰散，而房市低迷主因不外乎限貸令以及各項抑制房市措施。

尤其今年建商推案信心明顯保守，今年1至4月房價最高的台北市，僅有19個新案推出，對比去年同期總銷突破100億元的新案勉強還有1個，今年前4月則1個，至於，前4月新北市則有21個新案推出，單一建案總銷突破100億元的則只有3個，相較去年同期的4個百億大案，今年則減少1個。

而且今年新案去化時間普遍拉長，不少去年開賣的新案到此刻都還沒賣完。陳炳辰表示，接下來雙北市仍有建商規劃重量級大案，但也可能因為拉高推案量體，造成目前待售餘屋賣壓再加重。

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