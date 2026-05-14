庫克、馬斯克隨川普抵京 中媒曝首晚「非正式晚餐」名單、商界大佬密議關稅

美國總統川普訪中首場正式活動登場。包含蘋果執行長庫克（中）與特斯拉執行長馬斯克（右二）在內的美方代表團成員，14日上午抵達北京人民大會堂準備參加歡迎儀式。（美聯社）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普此次訪中代表團層級極高。除了內閣成員，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與蘋果執行長庫克（Tim Cook）也被目擊走出專機。根據《環球時報》披露，中方於13日深夜在釣魚台國賓館安排了一場非正式晚宴，部分美方商界領袖受邀與中方官員交換意見。

馬斯克在抵達北京兩小時後，於個人微博發布一張北京夜景照，並配文「很高興回來」（Good to be back），瞬間引發數萬名中國網友留言。《路透》指出，馬斯克此行重心在於遊說北京放寬對特斯拉自動駕駛數據的跨境限制，並以此作為美方在稀土管制議題上的談判籌碼。

請繼續往下閱讀...

與馬斯克的高調不同，庫克被拍到抵京後首站並非國賓館。微博流傳照片顯示，庫克於晚間9時出現在王府井Apple Store周邊，隨行人員不足5人。分析認為，庫克此行旨在鞏固蘋果在中國市場的供應鏈穩定，避免其成為美伊戰事下的制裁犧牲品。相關官員預計於14日上午展開正式閉門會議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法