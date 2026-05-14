台灣名次曝光！全球詐騙指數排行榜出爐

近年詐騙案件頻傳。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕詐騙行為正在全球經濟中不斷演變，犯罪網絡如今行動更迅速、規模更龐大，並且比以往更有效地利用數位系統，而各國在預防與應對這些威脅的能力上存在明顯差異。1份統計顯示112個國家在2025年資安風險脆弱度的排名，台灣也在此份榜單中。

《視覺資本》報導，企業正面臨日益增加的壓力，包括身分盜用、網路犯罪、金融詐騙以及其他有組織犯罪。1份統計以4個關鍵因素：詐騙活動、資源可及性、政府介入程度以及經濟狀況為評分標準，分數越低代表對詐騙的抵抗力越強，分數越高則表示風險暴露程度越高。

請繼續往下閱讀...

報導指出，歐洲國家在全球資安韌性排名中居於領先地位。根據詐騙指數，盧森堡以0.8名列全球第1。丹麥、芬蘭、挪威與荷蘭則排名2至5名。

亞太地區也有多個經濟體在全球排名中名列前茅。新加坡位居全球第10名，澳洲排名第15，加拿大排名第18。這些國家受益於穩健的制度、穩定的經濟環境以及更嚴格的監管監督。

台灣部分，台灣詐欺指數2.8，在112個國家中，排名第69名，與突尼西亞、厄瓜多、墨西哥、拉脫維亞、斐濟排名並列。其他亞洲鄰近國家部分，南韓以詐騙指數1.9排名第27名、日本以2.0排名第28名。

該排名同時也顯示出明顯的區域差距。許多排名較後的國家面臨執法體系較弱、數位防護不足或經濟不穩定等問題，這些條件使得詐騙活動更容易擴散。

美國在112個國家中排名第91名，詐騙指數分數為3.8，落在全球後20%的位置。中國排名更後，位居第96名，而越南則排名第97名。

這些結果顯示，資安風險如今同時影響新興市場與已開發經濟體。隨著數位系統不斷擴展，企業必須在其營運的每一個市場中，加強防詐與風險管理策略。

報導也指出，資安風險持續在不同產業、技術與國家之間變化。理解這些數據，有助企業在威脅擴大前提前識別潛在漏洞。透過追蹤全球詐騙模式與防禦能力，組織可以做出更明智的決策，並建立更強的防護機制，以應對新興風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法