黃金跌勢擋不住！但華爾街最新預測超狂

週三（13日）黃金價格下跌。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火帶來的通膨升溫疑慮，持續打壓降息預期，市場在川習會登場前也保持戒心，週三（13日）黃金價格連續第2個交易日下跌，不過華爾街對金價在2026年剩餘時間的展望，依然十分樂觀，並紛紛給出最新目標價。

黃金現貨下跌0.6%，報每盎司4686.35美元。

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黃金期貨上漲0.4%，報每盎司4706.70美元。

《路透》報導，美國4月生產者物價指數（PPI）漲幅創下2022年初以來最大，超越市場預期，顯示通膨在伊朗戰爭下加速攀升。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「通膨依然頑固，因此市場對在高利率保持更長一段時間的看法得到強化，這在過去兩天對黃金構成壓力。」

不過即使如此，《eTurboNew》報導，華爾街對金價在2026年剩餘時間的展望，依然十分樂觀，各大銀行給的目標價區間較大，但方向一致。

摩根大通全球研究部預測，到2026年第4季，黃金均價將達到每盎司5055美元，長期來看，每盎司6000美元並非不可能；高盛最近將2026年底黃金價格預測上調至每盎司5400美元，理由是機構對沖和高債務環境下黃金價值的重新調整推動了全球需求進入「轉型結構階段」。

加拿大皇家銀行資本市場則將2026年黃金價格預期上調至每盎司5723美元；富國銀行投資研究所將2026年底黃金目標價上調至每盎司6100至6300美元，反映出各國央行對黃金的強勁購買以及政策的不確定性。

此外，德意志銀行、雅德尼研究公司和希夫（Peter Schiff），都認為金價將達到每盎司6000美元，而瑞銀則預測金價高峰將達到每盎司5900美元。

《路透》報導指出，本週稍早公布的數據顯示，美國4月消費者通膨進一步加劇，創下3年來最大漲幅。

美國聯準會（Fed）上個月將基準利率維持在3.50-3.75%。芝商所（CME）FedWatch數據顯示，交易員基本上已排除美國今年降息的可能性。

美國總統川普抵達中國，迫切希望達成一些協議，以維持與世界第二大經濟體之間脆弱的貿易休戰，並提振與伊朗爆發衝突後受挫的支持率。

與此同時，印度將黃金和白銀的進口關稅從6%提高到15%，以遏制海外貴金屬購買，並緩解外匯存底面臨的壓力。印度是全球第二大貴金屬消費國，而印度提高進口關稅的消息引發市場對需求的擔憂，而且可能帶來長期阻力。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲1.6%，報每盎司87.88美元，盤中曾觸及兩個月高點。

現貨鉑金上漲1.6%，報每盎司2159.58美元。

現貨鈀金上漲1.2%，報每盎司1508.39美元。

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