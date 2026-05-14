南韓記憶體雙雄股價狂飆 市場卻仍給「折價待遇」？彭博曝「3大隱憂」

南韓記憶體雙雄股價飆翻天，市值卻仍被低估。華爾街曝，因為市場擔心「這些事」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，南韓兩大晶片巨頭股價暴漲，卻仍被市場貼上「低估」標籤。《彭博》指出，三星電子與SK海力士股價今年一路狂奔，但投資人對於地緣政治、供應鏈集中與景氣循環見頂的擔憂依舊揮之不去，這是南韓科技股始終無法完全擺脫「南韓折價（Korea Discount）」的關鍵原因。

市場人士認為，這種折價不只是公司治理問題，更牽涉到供應鏈與地緣政治風險。與美國、日本、台灣與新加坡等地分散設廠的同業相比，南韓記憶體廠的生產基地仍高度集中於南韓與中國。一旦美中科技戰升級、美國推動AI供應鏈回流，甚至出現新的關稅政策，都可能直接衝擊南韓廠商。

請繼續往下閱讀...

近期南韓股市氣勢如虹，過去長年被視為缺乏吸引力的記憶體晶片，如今已成為全球AI資料中心擴張的核心零組件，更直接牽動AI基礎建設投資等龐大商機。

作為全球記憶體霸主，三星電子與SK海力士成為這波AI浪潮最大受惠者。由於高頻寬記憶體（HBM）需求暴增，2家公司大舉將產能轉向AI晶片應用，反而導致傳統DRAM供給急速收縮，推升價格與獲利能力。

分析師指出，目前傳統DRAM產品毛利率甚至已超過80%，比原本市場追捧的HBM還要更高。

然而，即便三星電子今年股價已暴漲約130%，SK海力士更接近翻3倍，市場仍未願意給予與美國AI晶片股相同的估值。數據顯示，兩家公司目前預估本益比（PER）僅約6倍，但由NVDA等企業組成的費城半導體指數平均本益比卻超過25倍，估值落差相當驚人。

市場人士認為，這種折價不只是公司治理問題，更牽涉到供應鏈與地緣政治風險。除此之外，投資人對「景氣循環高峰」的恐懼也未消失。過去DRAM產業經常因供給過剩陷入虧損，因此市場始終擔心這波AI熱潮終究會進入反轉期。

首爾避險基金Petra Capital Management主管Albert Yong表示，目前市場幾乎分成兩派，一派認為AI將改變產業循環，另一派則隨時準備迎接下一次崩跌。

不過，也有部分機構對後市維持樂觀。Janus Henderson全球科技團隊經理克洛德（Richard Clode）指出，AI需求強勁，加上長約比例增加，代表這次記憶體景氣循環的持續性遠高於過去。他認為，即便近期股價大漲，全球記憶體股整體仍屬「偏便宜」。

現今，市場最大的變化，在於記憶體產業權力結構已徹底翻轉。過去科技大廠通常等需求確認後才簽季度合約，如今卻改為提前與三星、SK海力士簽署長期供貨協議，只為搶先卡位未來產能。換句話說，現在不是記憶體廠擔心賣不掉，而是客戶擔心「買不到」。

但即便如此，市場仍未完全放下戒心。UBS分析師預估，DRAM價格高峰可能落在2027年中左右，而投資人通常會提前一年開始反映循環反轉風險。這意味著，即使AI需求仍在狂奔，資本市場對南韓記憶體雙雄的估值，恐怕短時間內仍難完全追上美國AI晶片股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法