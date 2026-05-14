為何汽車到原廠保養總是比較貴？內行人揭不能說的秘密

不少車主發現，同樣是保養、更換耗材等內容，原廠經銷商的報價往往比一般民間保修廠高出不少。車輛保養維修示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕俗話說買車容易養車難，而不少車主都有類似經驗，同樣是保養、更換耗材等內容，原廠經銷商的報價往往比一般民間保修廠高出不少。對此，日本前汽車經銷商業務員分析指出，原廠維修之所以昂貴，背後其實涉及工資、保固責任、營運模式，甚至還有「提高每台車維修產值」等經營壓力。

日媒《日刊SPA!》報導，曾在大型日系汽車經銷商任職的兼職作家宇野源一指出，原廠維修費用偏高，最核心原因在於「工資（工時費用）」較高，而原廠工資會高於民間保修廠，總費用自然也會更貴。

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此外，由於原廠經銷商掛著車廠品牌，必須遵守車廠制定的維修流程與品質標準，因此通常會提供一定期間保固，這些額外成本也會反映在工資與報價之中。即使許多經銷商與汽車品牌本身並無直接資本關係，但既然屬於官方授權體系，就必須維持一致的服務品質與維修規範，工資單價也因此提高。

宇野源一說，原廠經銷商其實並非主要靠賣車獲利，因為新車市場競爭激烈，消費者購車時普遍會要求折扣，導致車輛銷售毛利有限。因此，多數經銷商真正的獲利來源，反而是後續數年的保養與維修服務，換句話說，原廠經銷商通常會以較低利潤賣車，再透過車主回廠保養、維修、零件更換等售後服務，逐步回收利潤。

此外，原廠也較積極建議車主更換零件與耗材。宇野源一透露，雖然許多建議確實基於預防性保養考量，例如避免半年或1年後接近損耗極限，這種做法或許會讓人覺得是替消費者著想，但在真正出於好意的提案背後，其實也存在上層要求「提高每台車維修單價」的壓力，因此才會積極推薦更換耗材，例如輪胎或電池等。

宇野源一指出，原廠經銷商處理故障維修時，經常採取「總成（Assembly）更換方式」，因此費用容易偏高，這種維修方式並非只更換故障的單一零件，而是將相關多個零件組成的「整體單元」一起更換。其優點是能縮短作業時間，但零件成本就會變高。

宇野源一補充稱，依故障部位不同，有時候總成更換會比單換零件更便宜，但也有相反情況，不過在原廠現場，基於縮短工時的考量，選擇總成更換的案例並不少見。

宇野源一表示，維修方針如何，仍會依不同原廠經銷商而有所差異，他建議在有些情況下，尋求第二意見或許也是值得考慮的方法。

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