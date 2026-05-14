152萬就當農地主人！台南土地標售出現每坪不到7000元行情

善化區茄拔段一小段194地號土地。（南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年度農地重劃區抵費地及零星集中土地標售共釋出30筆，吸引21封標單投標，最終順利標脫14筆，整體標脫金額約1440萬元，總面積達4591.53平方公尺（約1389坪），顯示市場對農地仍具一定需求。

永康區大灣段5521-1地號土地。（南市地政局提供）

從標售結果來看，價格差異明顯。其中面積最大的1筆位於善化區茄拔段1小段194地號，約800平方公尺（242坪），以每坪6280元得標，總價約152萬元，幾乎貼近底價，成為這次最划算的成交案例之一，每坪不到7000元就入手。

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另外，總價最高的則落在永康區大灣段5521-1地號土地，面積約344平方公尺（104坪），以每坪4萬9970元標出，總價約519.6萬元，反映區域條件與市場行情的差異。

這次標脫土地主要分布於善化、永康與新市等地，皆屬農業發展條件良好的區域。台南市地政局長陳淑美表示，農地經重劃後，灌溉與排水系統更為完善，有利農作經營；加上當地盛產芝麻、毛豆、番茄等作物，能有效提升農產運銷效率，縮短產地到餐桌的距離。

地政局表示，標售所得也將回饋農業基礎建設，未來會投入農水路更新改善及日常管理維護，不僅提升農民通行安全，也有助於農產品運輸更順暢，進一步強化台南農業整體競爭力。

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