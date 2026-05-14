美提案進一步限制艾司摩爾對中出口 荷蘭政府反對

荷蘭政府針對美國旨在進一步限制艾司摩爾（ASML）向中國銷售設備，並為當地客戶提供維修服務的法案，正式表達反對意見。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕荷蘭政府針對美國旨在進一步限制半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML）向中國銷售設備，並為當地客戶提供維修服務的法案，正式表達反對意見。

香港「南華早報」13日報導，ASML是全球微影技術（利用雷射將微小電路印製在微晶片上）的市場領導者，但該公司進入中國市場的管道，已因美國的制裁而受到嚴重阻礙。

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如今，美國尋求進一步切斷這家歐洲企業與中國市場的聯繫。美國跨黨派國會議員上月提出的「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act），將禁止ASML向中國買家出口較低階的深紫外光（DUV）微影設備，並阻止其為當地的現有客戶提供維修服務。

荷蘭貿易部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）在12日發布的書面質詢回覆中，向國會議員表示：「鑒於『MATCH法案』若以目前形式通過可能對荷蘭造成的影響，荷蘭已向美國國會議員與美國政府表達反對意見，特別是針對其域外效力（extraterritorial aspects）的部分。」

目前，ASML已被禁止向中國銷售其最先進的極紫外光（EUV）微影設備，這是美國為了阻止北京在晶片製造領域趕上西方國家，而實施廣泛出口管制措施的結果。

史卓瑪表示：「內閣反對美國這項提案中固有的域外效力。每個國家都應為自身的出口管制立法負責。」「如此廣泛的措施也可能對包括荷蘭企業在內的半導體公司營收產生重大影響，並削弱其市場地位。它們也可能破壞貿易與投資環境的可預測性。」

他表示，在上月荷蘭王室訪問美國期間，荷蘭總理、外交部長及其辦公室，皆已向美方傳達此一訊息。

儘管目前尚未有公開跡象顯示美國總統川普支持MATCH法案，但荷蘭仍意識到華府與北京之間貿易休兵的脆弱性。

ASML被視為歐洲科技業皇冠上的明珠，但在過去10年的大部分時間裡，一直陷入美中科技戰的交火之中。儘管如此，ASML在今年1月估計，今年全年銷售額將有20％來自中國，但相較於2025年的33％已呈現下滑。根據基於中國海關數據的計算，2026年第1季中國從荷蘭進口的微影設備，比去年同期下降24.3％。

與此同時，荷蘭政府去年介入並實質接管中資持有、總部設於荷蘭的晶片製造商安世半導體（Nexperia），引發與北京的爭端，導致該公司被禁止將其位於中國南部廣東省工廠生產的半導體成品運回歐洲。

據悉，史卓瑪正計畫在近期訪問中國。儘管他先前曾因在荷蘭國會2021年裁定中國在新疆地區犯下「種族滅絕」一事中所扮演的角色，而遭到北京制裁，但他今年3月在喀麥隆舉行的世界貿易組織（WTO）峰會上，會見中國商務部長王文濤，被視為打破雙方的僵局。

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