台灣媳婦率奧地利自行車大廠成功轉型 王惠美見證彰化製造實力

彰化縣長王惠美（左）參訪奧地利自行車廠KTM，邀來自台灣的董事長陳鳳美到彰化交流。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長王惠美率團前進奧地利參觀自行車大廠KTM Bike Industries，由來自台灣的董事長陳鳳美親自帶隊參觀。對於陳鳳美帶領夫家品牌走過低潮，還成功轉型，王惠美大讚了不起，邀請到彰化交流。

王惠美說，去年的台灣設計展在彰化締造破紀錄的參觀人次，展場精緻又時髦的自行車零件讓人驚豔，許多人才知道彰化縣也是自行車零組件產業鏈大縣。彰化縣自行車零組件產業大約占了全國的4成產值，而KTM採用的零組件大量來自彰化縣，這代表雙邊是很重要的夥伴關係。

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王惠美指出，這次參觀特別開心，因為董事長陳鳳美是台灣人，多年前嫁到歐洲，因為奧地利夫婿的家族工廠面對瓶頸，陳董不只帶領工廠走過困難，還成功轉型，目前除了奧地利，在捷克與越南都有布局，把品牌從奧地利走到世界，這也是台灣之光。

王惠美說，去年台灣設計展就展現「彰化製造」的生產力與設計力，就像彰化製造的自行車零組件也供應到KTM，她力邀陳董來彰化縣參觀交流，親眼見證「彰化製造」的實力。

彰化縣長王惠美（左1）參訪奧地利自行車廠KTM，由來自台灣的董事長陳鳳美（左2）親自導覽。（彰化縣政府提供） 彰化縣長王惠美率團參訪奧地利自行車廠KTM，這是由台灣媳婦陳鳳美帶領夫婿家族工廠，走出低潮進而轉型的成功例子。（彰化縣政府提供）

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