台積電擬進駐龍科三期 台電評估大潭1至6號機改建及新建10號機

市場傳出台積電擬進駐龍科三期，預期龍科三期用電需求成長。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕市場傳出台積電擬進駐龍科三期，預期用電需求成長，台電新任總經理郭天合今表示，台電將全力滿足產業所需電力，廠商正式提出規劃後就會盤點，此外，台電也在評估桃園大潭電廠1至6號機的延壽或改建計畫，也尚在評估大潭10號機的新建計畫。

針對龍科三期廠商的用電需求，台電發言人黃美蓮表示，一定致力滿足高科技產業的用電需求，待廠商正式提出用電需求後會盤點，台電也會跟竹科管理局與地方政府合作溝通，共同努力建置電網。

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郭天合表示，可能方向上，評估大潭電廠服役將滿20年的1到6號機是否要延壽或更新改建以加大機組容量，也評估大潭電廠旁空地是否新建10號機，上述計畫目前都在內部評估研議階段。

郭天合強調，穩定供電是他上任後第一任務，有關AI、資料中心、半導體產業所需用電成長，已規劃的電廠排程如能準時如期推進，即可確保2030年前都能穩定供電。

郭天合指出，台電今年有4部機組上線供電，包括高雄興達新2號、新3號以及台中電廠新1機、新2機，目前已在試運轉階段，預計今年底接受調度。除此之外，台電持續推動台中二期、興達二期、大林三期及通霄等電廠新建計畫，將陸續招標。

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