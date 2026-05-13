三連霸！台新新光金控拿下「標普」全球Top 1％

台新新光金控連續三年榮獲「標普全球永續年鑑」銀行產業TOP 1%，由林維俊總經理（右）代表接受S&P Global市場發展主管Christopher Bennett頒獎。（圖為台新新光金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕標普全球今年永續年鑑在2月揭曉848家入選企業，臺灣企業占比近約1成，共有79家企業入選，顯示臺灣產業的永續發展，已居於世界領先地位。今（13）日標普全球再度來臺舉辦「標普全球永續年鑑表彰典禮」表揚臺灣傑出的入選企業。S&P Global市場發展主管Christopher Bennett特地來臺親頒表揚，台新新光金控由總經理林維俊出席受奬。

尤其，台新新光金控是第三度蟬聯全球銀行產業Top 1%殊榮，同時也連續8年入選DJBIC「世界指數」（World Index） 以及「新興市場」（Emerging Markets Index）成分股雙榜，永續實踐獲得國際高度關注。

請繼續往下閱讀...

對此，林維俊獲獎後表示，臺灣企業在永續領域的全球競爭下展現無比韌性，不論是評比成績或是入圍企業數量年年皆創下新高。臺灣透過卓越的永續發展邁向全球，讓全世界都看見臺灣不凡的永續價值。

台新新光金控強調，在銀行產業的高度競爭下，依循集團「認真、創新、永續」的核心精神落實永續發展，連續8年入選DJBIC「世界」及「新興市場」指數成分股雙榜，更是三連霸取得全球銀行產業別Top 1%的成就，經營團隊及各子公司員工同感榮耀。

此外，台新新光金控永續長李鎮宇說明，台新新光金控永續推動與發展已超過10多個年頭，而持續在國際評比嶄露頭角的關鍵是持續完善治理架構。

舉例來說，除原本董事層級的企業永續委員會外，更設立經營層級的企業永續執行委員會，依照發展策略進行統籌協調及跨集團推動執行，並由第一線主管及同仁實踐目標，透過此三個層級環環相扣的治理體系，促使台新新光金控成為全球銀行業的永續領航者。

台新新光金強調，穩健紮實的永續作為，持續在國際評比屢獲亮眼成就。例如，去（2025）年MSCI提升ESG的年度評級至AAA最高評級；國際碳揭露計畫（CDP）則連續兩年獲評最高「A」級肯定；連續兩年（2024-2025）獲時代雜誌評選為「全球最佳永續企業500大」。

未來持續對齊國際永續脈動、恪遵金管會政策指引，並以「From Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，攜手供應商與客戶共同深耕淨零轉型、自然資本與生物多樣性等核心議題，成為各產業邁向永續的智慧好夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法