台灣6G提前開跑！數發部年底提「頻譜整備方案」 2030拚同步商轉

行動通訊技術約每10年就會邁入一個新世代，未來，6G則將朝向「無所不在的連結」、「感算融合」以及「AI自適應」等方向發展。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著全球正式邁向6G時代，台灣也提前啟動下一世代行動通訊布局。數位發展部資源管理司13日舉行媒體交流會指出，雖然國際普遍預估6G將於2030年前後正式商轉，但政府不可能等到2030年才開始準備，因此目前已著手進行6G頻譜整備、技術盤點與國際接軌規劃，預計今年底提出「6G頻譜整備方案」草案。

數發部資源管理司司長曾文方表示，行動通訊技術大約每10年就會邁入一個新世代。從早期1G時代的「黑金剛」大哥大、2G開始普及簡訊服務、3G進入行動上網時代，到4G帶動iPhone與影音社群全面崛起，到現今5G強調的高速寬頻與關鍵應用，每一代通訊技術都深刻改變人們的生活模式。展望未來，6G則將朝向「無所不在的連結」、「感算融合」以及「AI自適應」等方向發展。

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談到5G帶來的改變，曾文方指出，對一般消費者而言，最直接的感受大多集中在「高速上網」體驗，例如觀看影片、直播或瀏覽網頁時，明顯較不容易出現lag或延遲情況。不過，相較於消費端，5G真正具突破性的核心，其實是「超低延遲」與「廣連結」能力。

她表示，過去外界較容易聚焦在消費市場（To C）應用，但5G更重要的價值，其實出現在企業端（To B）場景，雖然一般民眾在日常生活中，未必能直接感受到，但對產業升級的影響其實相當深遠。

以低延遲應用為例，她舉例，有業者在花蓮礦場導入5G無人車系統，透過5G網路遠端操控無人車進行礦石載運。由於無人車控制需要極高即時性與精準度，在4G時代以前，受限於傳輸延遲，較難以做到穩定且安全的遠端操作；但5G低延遲特性成熟後，這類高精密控制應用已逐漸具備實際落地條件，也有助提升礦場作業安全性。

至於5G「廣連結」能力，則體現在物聯網應用上。曾文方指出，像目前許多家庭逐步導入的AMI智慧電表，就是典型案例。由於智慧電表數量龐大，需要同時穩定連網並即時回傳資料，因此非常仰賴5G所具備的大規模設備連結能力，也成為未來智慧城市與能源管理的重要基礎。

那麼，6G未來還能帶來什麼改變？曾文方指出，目前6G國際標準仍在制定中，但從現階段各國發展方向來看，已可觀察到幾項明確趨勢。

首先是「無所不在的連結」，她提到，其實早從3G時代開始，產業界就已提出希望達成「任何人、任何時間、任何地點都能上網」的願景，不過，過去受限於地面通訊覆蓋範圍與技術限制，這始終較偏向理想藍圖。

但到了6G時代，她認為這個夢想有機會真正實現，原因在於近年低軌衛星、衛星直連手機，以及非地面通訊網路技術快速成熟，未來即使身處偏鄉、海上甚至空中，也有機會透過衛星網路維持穩定連線，真正實現此願景。

第二個重要方向，則是「感算融合」。她以蝙蝠作為比喻指出，蝙蝠在飛行過程中，會持續發射聲波，一方面與同伴溝通，另一方面也同步感測周遭環境，避免撞上障礙物。

未來6G基地台其實也可能具備類似能力。過去外界對基地台的理解，多半停留在「發射訊號」的角色，但事實上，基地台在發射訊號的同時，也持續接收訊號，才能即時掌握手機位置與網路狀態，若未來進一步結合感測功能與AI運算能力，基地台除了負責通訊，也能同步感知周遭環境。

第三個方向則是AI。她指出，未來6G將是一個「嵌入式AI（AI Embedded）」的網路，也就是AI將直接內建於通訊架構中，成為網路基礎能力的一部分。

事實上，目前5G基地台已開始導入AI技術，例如：在電力控制與節能管理方面，基地台可透過AI分析不同時段的使用者流量，自動調整運作狀態。舉例來說，系統會判斷深夜使用量較低，因此不需要讓基地台維持全功率運作，甚至可暫時關閉部分頻段，以降低整體耗電量，達到節能效果，未來到了6G時代，AI與通訊網路的整合將更加深入。

談到6G頻譜規劃，曾文方司長解釋，頻譜開放其實有點像「地上權」概念，每一段頻譜都具有一定使用期限，到期後政府便需重新盤點與規劃下一階段用途。

她表示，下一波與6G發展最相關的重要時程點，便是目前700MHz、900MHz與1800MHz（MHz百萬赫茲，頻率的國際單位）等既有頻段使用權，將於2030年12月31日到期。這樣的時間安排，其實也與過去行動通訊「約每十年進入一個新世代」的發展節奏相互呼應；而依照相關規定，政府屆時也必須重新辦理頻譜釋照作業。

這次規劃與過去4G、5G最大的不同，在於政府希望藉由20年一次的重新釋照機會，推動業者導入更多先進功能與新世代能力。如果只是把既有頻段「原封不動」重新釋出，業者未必會主動投入更多資源升級網路。因此，政府會考慮在釋照條件中，加入希望業者達成的目標與義務，藉此推動產業升級與國家通訊能力進步。

數發部簡任技正陳威呈補充解釋，國際電信聯盟（簡稱ITU）預計於2027年底確認6G技術標準方向，並在2030年前發布正式標準，而頻譜規劃也將持續往更高頻段推進。台灣頻譜規劃仍會跟隨ITU方向，若脫離國際標準，自行發展特殊頻段，可能導致終端設備與國際市場不相容，未來民眾到其他國家手機可能無法正常使用。因此，目前包括6G相關願景與技術方向，也多半依循ITU架構進行規劃，進一步擴大應用範圍。

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