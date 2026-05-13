為何川普最後一刻打電話邀黃仁勳赴中 從被冷落到無法邊緣化！外媒全說了

美國總統川普在出發訪問中國的最後一刻，打電話給輝達執行長黃仁勳邀請共同前往。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在出發訪問中國的最後一刻，打電話給輝達執行長黃仁勳邀請登上空軍一號前往中國，黃仁勳臨時受邀凸顯與半導體出口和人工智慧晶片領域日益緊張的局勢密切相關。

外媒分析指出，輝達晶片為全球人工智慧產業提供大部分動力，但黃仁勳並沒有像川普週二最初離開華府的高層那樣，引發人們猜測，在半導體限制和人工智慧對中國出口問題日益激烈的爭端中，輝達是否被邊緣化了。

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週二早些時候，黃仁勳在接受CNBC採訪時被問及相關報導，但他迴避直接回答是否受邀。他說 ：「如果受邀，那將是我的榮幸」。數小時後，黃在阿拉斯加州安克雷奇與美國代表團會合，空軍一號在那裡停留加油後繼續前往北京。

Politico和其他媒體隨後報導稱，在媒體對黃仁勳明顯被冷落一事進行廣泛報導後，川普親自致電黃仁勳。川普之後否認黃仁勳未受邀的報導。他在Truth Social上寫道：詹森（黃仁勳）目前正在空軍一號上，並補充說黃仁勳是加入代表團的17位首席執行官之一。

川普週三抵達北京，這是近十年來美國在任總統首次訪問中國。陪同他訪問的有高級官員和美國商界領袖，華府和北京正準備就貿易、技術和市場准入進行會談。

黃仁勳入選代表團凸顯了半導體政策在中美關係的核心地位。華府對出口到中國的先進人工智慧晶片和半導體設備實施日益嚴格的出口管制，理由是這些技術可能增強中國的軍事和戰略能力。

輝達被捲入了這場爭奪戰的漩渦中心，該公司在用於訓練高級人工智慧模型的圖形處理器市場佔據主導地位，但種種限制使得中國企業無法獲得英偉達最先進的晶片。

輝達數月來一直在遊說，希望能更廣泛地進入中國市場。黃仁勳先前曾表示，中國市場是重要的長期機會。同時，在持續進行的貿易談判中，中國也一直在敦促華府放寬對半導體技術和晶片製造工具的限制。

黃仁勳的隨行出訪加劇了人們的預期，即晶片出口可能會成為川普和中國國家主席習近平之間更廣泛談判的一部分。

預計川普與習近平的會晤將涵蓋關稅、技術限制、稀土出口和投資流動等議題，兩國都試圖穩定世界兩大經濟體之間的關係。

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