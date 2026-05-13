和碩首季認列子公司虧損 EPS寫7年同期新低

和碩今天公布財報，單季稅後淨利每股盈餘0.58元，為近7年同期低點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩 （4938） 今天盤後公告首季財報，由於該公司依權益法認列子公司虧損，導致業外收益大幅衰退，單季稅後淨利15.61億元，每股盈餘（EPS）0.58元，為近7年同期低點。和碩指出，今年第二季旗下資訊、通訊與消費性電子產品均能成長，營運可望先蹲後跳。

和碩首季營收2441.05億元，季減23.6%、年減10.4%，合併毛利率4.4%，季增0.3個百分點、年增0.7個百分點，營益率1.2%，季減0.2個百分點、年增0.3個百分點，業外收入約6.36億元，季減85.6%、年減84.8%，稅後淨利15.61億元，季減70.4%、年減63.7%，每股盈餘0.58元，季減70.6%、年減64.2%。

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觀察和碩首季通訊產品的營收貢獻約60%，資訊產品14%，消費性電子5%，其他21%，看好第二季在AI伺服器業務帶動之下有所回暖，管理層展望後市，和碩共同執行長鄭光志先前指出，預估，後續隨著集團伺服器出貨規模擴大，加上專注於新平台，預期今年AI相關出貨可望成長10倍。

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