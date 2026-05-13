南寶首季EPS達6.55元，挑戰今年營收再創新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股南寶樹脂（4766）今（13）日公告今年首季財報，稅後淨利7.90億元、每股稅後盈餘（EPS）6.55元，繳出亮麗成績單；南寶表示，雖然面對全球政經情勢變化等不確定性，然在鞋材業務可望重回成長軌道，持續開發新產品與應用下，仍力拼今年營收再創新高，在半導體應用的進展上，目前進度優於預期，並將擴大發展與南寶核心能力相關的半導體特化領域。

受到持續開發新產品與應用、拓展新客戶有成，加上原物料價格波動及產品調漲預期影響，南寶今年第一季營收58.4億元、年增5.1%，營業利益10.29億元、年成長13.1%，稅後淨利7.90億元、年增8.4%，EPS為6.55元；南寶分析，第一季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增1.1%，佔第一季營收比重68%，建材與塗料業務在持續耕耘並受惠於澳幣升值，第一季營收年增11.3%，佔營收比重26%。

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南寶指出，展望未來，將持續投入研發與耕耘客戶，並透過自身努力優化產品結構與強化市場地位應變景氣與外部環境變化，持續強化營運表現，目標今年營收再創新高，此外也著重追求本業長期獲利成長與提升長期股東權益報酬率。

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