飛彈原料價差達250倍！中國收緊稀土出口 川習會重要議題

中國收緊稀土出口後，部分用於半導體設備的關鍵材料價格大幅上升，全球晶片供應鏈面臨壓力。（資料照，台積電提供）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普本週前往北京舉行峰會。根據《紐約時報》報導，從商用客機、晶片設備到軍事硬體，全球企業正面臨中國稀土供應緊縮壓力。部分關鍵金屬價格一年內暴漲100倍，已讓稀土問題成為此次川習會的重要議題之一。

中國目前掌握全球多數稀土精煉產能。自去年4月北京收緊出口後，相關材料短缺情況日益嚴重。以用於戰機與飛彈的「釤」（Samarium）為例，中國境內售價僅每公斤2美元，但在國外價格則高達500美元，價差高達250倍。

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「釔」（Yttrium）則是半導體設備中雷射組件的重要熱絕緣體。產業專家觀察到，中方在峰會前夕放行了少量運往美國的釔。外界認為，此舉可能與峰會前的談判氣氛有關。習近平去年10月曾同意將更嚴厲的管制措施延後一年實施，該期限即將屆滿。

出口限制與爭議同步 企業憂供應風險

中國商務部對外表示出口許可制度是基於安全需求，但北京公布限制措施的時間點，多次與貿易與外交爭議同步。去年北京在川普宣布新一輪高關稅措施兩天後，即宣布限制措施。此外，在去年11月與日本發生爭執後，北京亦迅速收緊對日的稀土供應。

美國商會（American Chamber of Commerce）上週發布報告指出，隨著中國對關鍵技術投入的控制擴大，其將這種影響力「武器化」（Weaponize）的能力也隨之增強。

美國境內目前的稀土礦場MP Materials表示，雖然已著手精煉遭限制的金屬，但若無客戶長期採購承諾，很難投入巨額資金進行後續純化。由於中國精煉廠具備龐大的規模經濟優勢，西方企業在短期內難以擺脫對中依賴。

《紐約時報》指出，北京目前也有意避免更嚴厲的稀土限制措施衝擊後續外交安排。亞太經合會（APEC）峰會預計11月在深圳舉行，中方官員不希望相關管制引發的全球經濟動盪影響主場氣氛。報導指出，川習會後，中方是否延長目前的稀土出口寬限安排，已成為全球製造業關注重點之一。

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