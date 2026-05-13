找工作還可領10.8萬獎勵金！失業勞工善用資源加速重返職場

失業勞工善用資源，找工作還有獎勵金可領（發展署提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕輪胎大廠台灣普利司通新竹湖口廠本月11日正式關閉，第一波裁員預計於7月上旬展開，共360名本國勞工受影響，勞動部指出，為協助失業勞工快速轉職並補實產業人力缺口，已推動「勞工就業通計畫」，此外，持續針對製造業與照顧服務業推動「缺工就業獎勵措施」，符合資格勞工每月可獲5,000至7,000元就業獎勵、最長18個月。因此，受國際情勢影響產業失業勞工，若經公立就業服務機構推介投入缺工產業工作，最高可領10.8萬元！

33歲的林先生原從事塑膠製品製造業機臺作業員，因受國際情勢影響失業，他至就業中心尋職，在就業服務員就業評估後，透過「勞工就業通計畫」媒合至某金屬容器製造業公司從事作業員工作，並搭配工作崗位訓練與缺工就業獎勵，順利轉職並穩定就業。

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新住民劉小姐先前在紡織廠工作逾5年，因公司受國際情勢影響、訂單銳減而被迫離職，就業服務員考量她居住地的工作機會較少，經詢問跨區就業願意後，推介媒合至鄰近鄉鎮某金屬製品製造商徵求符合運用「缺工就業獎勵」的職缺，成功協助劉小姐順利就業，擔任機臺操作員，不但工作表現穩定、領取固定薪水，每個月還可獲得政府提供的缺工就業獎勵，減輕轉職初期的經濟壓力。

中高齡勞工阿坤回鄉定居後，從事醫療器材產線技術員的工作，因公司訂單大幅下降，讓他面臨失業危機，透過就業中心的協助，憑藉自身年輕時練就的一身的好功夫，及豐富工作經驗，成功運用缺工就業獎勵，順利轉職為製造業的產線技術員。

勞動部指出，勞動部推出的「勞工就業通計畫」，整合多元資源，針對受國際情勢影響產業失業勞工，除依規定協助請領失業給付、依就業需求提供就業媒合服務，並且搭配勞工跨域就業補助及缺工就業獎勵，協助勞工排除就業障礙與儘速就業；該計畫也對雇主提供僱用獎助、工作崗位訓練補助及職務再設計等措施，讓雇主提高僱用失業勞工的意願，降低用人與訓練成本，形成「勞工願意做、企業願意用」的正向循環。

促進失業勞工重返職場，依「鼓勵失業勞工受僱特定行業作業要點」規定，失業連續30日以上或符合非自願離職者，向公立就業服務機構辦理求職登記，並經推介受僱於特定缺工行業，工作連續滿30日以上，並符合相關規定，可在受僱每滿30日的次日起90日內，向公立就業服務機構申請就業獎勵，每月核發5,000元至7,000元就業獎勵，每人最長發給18個月，最高可領10萬8千元。

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