黃金又跌還能上車嗎？機構最新預測出爐

黃金價格週二（12日）下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場對伊朗和平協議的希望日漸淡薄帶動油價上漲，與最新數據顯示的通膨升溫、以及全球利率上揚的展望相呼應，黃金價格週二（12日）下跌，外媒報導，近期金價下跌的原因是特定因素造成的，而非結構性問題，摩根大通仍預計，2027年有望達到5400美元。

黃金現貨下跌1.2%，報每盎司4678.49美元。

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黃金期貨下跌0.9%，報每盎司4686.70美元。

《路透》報導，道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「油價上漲增加了聯準會（Fed）及其他央行不得不升息的風險，以因應必然出現的停滯性通膨，因此黃金有所反應。」

油價上漲逾3%，因美國總統川普週一表示停火協議「岌岌可危」，伊朗也拒絕了美國結束衝突的提議，導致雙方達成和平協議的希望逐漸破滅。

數據顯示，4月份美國消費者物價指數（CPI）連續第2個月上漲，導致通膨率創下近3年來最大年增幅，這進一步強化市場對 Fed 將維持利率不變一段時間的預期。

市場還關注預定周三發布的美國生產者物價指數（PPI），以及預定週四至週五在北京舉行的川習會。

根據《GoldSilve》報導，值得注意的是，金價下跌的原因是特定因素造成的，而非結構性問題，從技術層面來看，短期前景喜憂參半，不過機構仍看好金價。摩根大通預測2026年第四季平均金價為每盎司5055美元，到年底價格將接近每盎司5000美元，並在2027年底逼近每盎司5400美元。

此外，道明證券預測2026年年均金價為每盎司4831美元，上半年價格將接近每盎司5400美元的價位。目前倫敦金銀市場協會對2026年金價的共識預測為每盎司4741.97美元。

從技術層面來看，短期前景喜憂參半，但整體而言，機構預測、需求數據和通膨環境均指向同一方向：即金價不會下跌。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌1.1%，報每盎司85.12美元，盤中曾觸及兩個月高點。

現貨鉑金下跌1.5%，報每盎司2099.05美元。

現貨鈀金下跌2%，報每盎司1479.27美元。

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