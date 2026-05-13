崇越科技卡位AI「四維樞紐」，今年營運拚新高。（崇越科技）

〔記者洪友芳／新竹報導〕崇越科技（5434）近幾年深耕半導體先進製程、AI算力爆發、日本高階化學材料及AI伺服器供應鏈四大領域，逐漸展現不可替代的戰略地位，成功從傳統材料通路商轉型為先進製程材料整合平台，帶動第一季繳出營運創新高佳績，繼去年營收繳出達675.8億元、稅後淨利41.8億元、稅後每股盈餘達21.81元新高成績之後，今年預期營收與獲利可望續創新高。

崇越科技表示，公司長期深耕半導體前段製程，是連結日本材料龍頭與台灣晶圓製造龍頭的關鍵橋樑。隨著先進製程由3奈米向2奈米邁進，對於光阻劑、矽晶圓、光罩基板及石英零組件的規格要求益加嚴苛。由於半導體材料涉及精密嚴格的良率驗證，一旦獲得認證，打進供應鏈後，具備極高的替換門檻與客戶黏著度。

請繼續往下閱讀...

崇越科技扮演的「材料入口」角色，使營收與先進製程的產能擴張高度連動。該公司今年前4月累計營收達253.1億元，年增率達17.3%，顯示先進製程材料出貨已成為其穩定的成長引擎。

除晶圓製造端外，崇越科技更卡位AI伺服器硬體升級商機。因應AI伺服器對高速傳輸需求，銅箔基板（CCL）材料規格正由M6、M7大幅翻升至M9等級。崇越科技所供應的高階石英布，具備極低介電損耗特性，已成功導入國內多家CCL領導廠商供應鏈，開創出半導體製程之外的新成長曲線。

崇越科技指出，公司核心競爭力在四大成長動能，包括半導體先進製程-規格升級帶動材料單價與消耗量齊揚； AI算力爆發-AI模型驅動高性能運算（HPC）晶片需求，帶動特用化學品消耗；日本高階材料商-獨家深度代理優勢，構築強大供應鏈信用資產與技術壁壘；AI伺服器供應鏈-由晶圓端延伸至PCB與板材端，實現全方位的AI佈局。這展現「樞紐（Hub）」的戰略定位。

崇越科技強調，該公司不只是通路商，更是先進製程的「航母補給艦」。若台灣半導體製造是航空母艦，崇越科技可謂是艦隊中最重要的「關鍵補給系統」。在AI與先進製程的交會點上，崇越科技具備了「材料驗證門檻高」、「客戶黏著度強」以及「跨足AI軟硬體材料」等多重優勢，使其成為觀察台灣半導體長線價值的重要指標。在此前提下，崇越科技的市場價值有被重新評價（Re-rating）的空間。

崇越科技表示，公司長線價值在於其「四維一體」的樞紐地位，這不只是短期的業績暴衝，而是長線布局的成果展現。崇越科技串連上游尖端材料與下游先進製造，已打造全球半導體供應鏈中難以撼動的關鍵地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法