黃仁勳去年總薪酬揭曉！大減27％原因曝光

黃仁勳去年總薪酬揭曉大減27%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據輝達週二提交的監管文件，受股權獎勵價值下滑影響，執行長黃仁勳（NVIDIA）在2026會計年度的總薪酬下降27%，至3630萬美元（約新台幣11.42億）。

外媒報導，股權獎勵是黃仁勳薪酬結構中佔比最大的部分，在截至1月25日的會計年中下滑36%，至2480萬美元（約新台幣7.8億）。相比之下，他在2025會計年獲得的股票獎勵為3880萬美元（約新台幣12.21億），當年總薪酬達4990萬美元（約新台幣15.7億）。

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輝達目前仍是全球市值最高的企業，但其股價漲幅已明顯放緩。繼2023年股價漲３倍、2024年再度翻倍之後，去年漲幅收窄至39%。進入2026年以來，股價累計上漲18%，在主要晶片公司中表現相對落後。

黃仁勳在2026會計年的基本薪資變動不大，維持在150萬美元（約新台幣4722萬）；非股權激勵計劃薪酬同樣保持穩定，為600萬美元（約新台幣1.9億）。

根據薪酬明細表，黃仁勳在2026佰計年度獲得1920萬美元（約新台幣6.04億）的單年度績效股票單位，以及1800萬美元（約新台幣5.66億）的多年度績效股票單位，其他薪酬合計為400萬美元（約新台幣1.25億）。

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