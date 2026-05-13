企業收到關稅退款了！退稅大潮首波金額全曝光、川普直言「太瘋狂」

美國最高法院2月20日裁定川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收首波全球關稅違法。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院2月20日裁定川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收首波全球關稅違法，之後多家公司開始申請關稅退款，外媒最新消息指出，第一波關稅退款已經開始發放，有企業在週二（12日）證實收到了退款。另外截至週一（11日）上午，川普政府已處理總計354.6億美元的關稅退款，對於這個情況，川普受訪時形容「很瘋狂」。

《CNBC》報導，生產汽車與機械的豪士科集團（Oshkosh Corporation）財務長菲爾德（Matt Field）證實，截至週二，該公司已開始收到關稅退款。

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菲爾德表示：「在我們的初步申請獲得接受後，我們已開始收到關稅退款申請的款項，這代表我們已提交的總退款申請中的第一部分。」不過菲爾德也說，公司尚未核實退款總金額。

推出Care Bears與Tonka卡車玩具的公司Basic Fun!也向《CNBC》表示，該公司已於週二開始收到關稅退款。執行長佛曼（Jay Foreman）表示，目前收到的退款僅占公司早期發票總申請金額的5%。

佛曼在聲明中表示：「我們將利用這些退款資金來支撐2026年的現金流，並投資於我們的團隊。現在是一年中對玩具公司而言最艱難的時期。」、「我們也將向員工宣布加薪，以協助抵銷生活成本上升，同時宣布升遷與更大幅度的績效加薪。我們正將這些資金重新投入我們的業務與員工身上。」

物流公司聯合包裹服務（UPS）、聯邦快遞（FedEx）和DHL快遞（DHL）先前曾表示，他們將代表客戶申請關稅退款，客戶無需進一步採取任何行動。

第一階段的關稅退款僅涵蓋美國海關及邊境保衛局（CBP）在過去80天內完成結算的進口申報案件，不過該流程可能仍需數個月時間才會讓客戶實際收到退款。

美國海關及邊境保衛局在一份法院文件中表示，截至週一（11日）上午，該機構預計將針對830萬批貨物支付總計354.6億美元的退款。

美國總統川普週二上午接受WABC電台訪問時，形容關稅退款情況「很瘋狂」。

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