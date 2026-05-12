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搥心肝！6.7億威力彩頭獎逾期未領 史上最大筆充公獎金

2026/05/12 17:45

台彩表示，新竹市開出的威力彩頭獎6.77億元未於期限前完成兌領，獎金全數歸入公益盈餘。（台彩提供）台彩表示，新竹市開出的威力彩頭獎6.77億元未於期限前完成兌領，獎金全數歸入公益盈餘。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕史上最大筆充公獎金！台灣彩券公司表示，截至今日下午五點整，今年2月12日在新竹市東區「金元寶彩券行」開出的威力彩頭獎6.77億元的中獎人仍未出現，該筆中獎彩金已確定逾期，獎金全數歸入公益盈餘，而這也刷新公益彩券史上最高額的獎金逾期未兌領紀錄。

台彩指出，此前公益彩券史上最高額的逾期未兌領紀錄，是2008年開出的威力彩頭獎2.5 億元。這次於新竹市開出的6.77億元頭獎，已大幅超越既有紀錄，成為台灣公益彩券史上最令人遺憾的一筆逾期未兌領獎金。台彩表示，這筆6.77億元獎金全數歸入公益彩券盈餘，並專款用於各項社會福利支出。

另，適逢最新一期威力彩頭獎已連續累積20期未開出，本週四（14日）晚間威力彩頭獎獎金預估上看4.8億元，台彩再次提醒民眾，購買彩券後應妥善保管並及時核對獎號，務必於期限內完成兌獎程序，以免錯失中獎權益。

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