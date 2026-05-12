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微星首季每股賺4.04元 創下16季新高

2026/05/12 17:30

微星首季每股盈餘4.04元，創最近16個季度新高、4年同期新高。（資料照）微星首季每股盈餘4.04元，創最近16個季度新高、4年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競筆電大廠微星（2377）首季每股盈餘（EPS）4.04元，創最近16個季度新高、4年同期新高，管理層在今年3月法說會時表示，AI伺服器目前占整體營收仍為個位數百分比，未來每年此區塊營收目標成長50%至100%。

微星首季營收562.56億元，季減1.67%、年增5%，毛利率15%，季增3.9個百分點、年增4.73個百分點，營益率6.79%，季增4.16個百分點、年增5個百分點，歸屬母公司業主淨利34.16億元，季增109%、年增217%，每股盈餘4.04元，季增109%、年增218%。

微星4月營收163.58億元，月減8.3%、年減22.3%，今年前4個月營收累計726.15億元、年減2.64%。攜手超微（AMD）合作開發AI伺服器平台，鎖定中小型企業與企業級應用市場。目前也正開發小體積、高算力新產品，預計第三季陸續出貨，以切入IPC（工業電腦）等非傳統PC市場。

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