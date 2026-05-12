全民瘋台股！4月全國稅收年增23％ 證交稅暴增2倍創史上新高

財政部公布4月全國稅收1895億元、年增23%，其中證交稅高546億元、創歷年單月新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布4月全國稅收1895億元、年增23%；累計1至4月稅收8450億元、年增19.3%，其中地方政府年增74.9%，中央政府則年減0.4%。財政部指出，4月台股強勢反彈、價量俱揚，上市櫃日均量首度破兆元，證交稅高達546億元、創歷年單月新高，年增2.1倍、創逾16年來最大增幅；前4月證交稅1783億元、創歷年同期新高，年增1.4倍、為22年來同期最大增幅。

根據財政部統計，前4月全國稅收8450億元、創歷年同期新高，較上年同期增加1370億元，以證交稅增加1035億元、營業稅增加317億元及綜所稅增加155億元較多，貨物稅則減少123億元。財政部統計處副處長劉訓蓉指出，包括綜所稅、營業稅、證交稅、期交稅、遺產稅、使用牌照稅及娛樂稅，前4月稅收均創歷年同期新高。

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其中，前4月營所稅34億元、年減69.3%，主因有大額退稅案件，抵銷COVID-19及對等關稅延分期稅款陸續入帳的影響。前4月綜所稅2040億元、年增8.2%，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款成長。前4月營業稅2241億元、年增16.4%，主因內需穩定，資通與視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加，但適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

另，4月上市櫃股票平均每日成交值首度破兆元、達1兆1410億元，4月證交稅高達546億元、創歷年單月新高，年增2.1倍、連續9個月成長；前4月證交稅1783億元、創歷年同期新高，年增1.4倍、為22年同期最大增幅。劉訓蓉說明，4月台股強勢反彈、價量俱揚，帶動證交稅大增，前4月證交稅預算達成率已達71.3%。

房市方面，4月房地交易稅收增減互見，4月土增稅56億元、年增4.8%；前4月土增稅222億元、年減11.3%。4月個人房地合一稅43億元、年減1.4%；前4月房地合一稅137億元、年減5.2%。劉訓蓉表示，前4月房地交易稅減幅收斂，但還是處於相對低檔。

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