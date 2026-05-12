台灣XR驚豔全球！資策會獲獎黑科技：讓零件在空中爆開、音樂能被看見

資策會此次獲獎的「Edge AI驅動之XR沉浸式互動通訊系統」，在於更強調「人的互動」，包括3D人物互動、多人協作設計、共同編輯，以及從平面視圖轉向空間化、沉浸式的互動體驗。（截自YT）

〔記者邱巧貞／台北報導〕經濟部今（12）日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，宣布臺灣今年再度於有「創新界奧斯卡獎」之稱的愛迪生獎大放異彩，一舉拿下16座獎項。作為全球指標性創新大獎，愛迪生獎長年吸引國際頂尖企業角逐，今年獲獎名單更包括戴爾（Dell）、美敦力（Medtronic）、陶氏化工（Dow）等，顯示臺灣已在全球創新技術版圖中站穩關鍵位置。

其中，隨著AI與XR（延展實境）技術快速發展，沉浸式互動體驗正成為文化展演與觀光產業的重要新趨勢。

請繼續往下閱讀...

由數位發展部數位產業署指導、資策會研發的「Edge AI 驅動之XR沉浸式互動通訊系統（AI Edge-XR Fusion Sphere）」，透過AI辨識與生成技術，打造高即時性的虛實整合互動體驗，成功從全球20個國家、數百件創新技術中脫穎而出，勇奪第39屆愛迪生獎生活風格、娛樂與設計類銅獎，展現臺灣在文化科技與沉浸式互動領域的創新能量。

究竟這套技術厲害在哪？又為何被視為下一代沉浸式展演與智慧製造的重要關鍵？

資策會數轉院組長季彥成指出，過去沉浸式互動場域最大的挑戰，在於即時性與整合成本。他表示，無論是大型展演、XR互動舞台，或文化觀光場域，背後其實都需要大量即時運算、AI辨識與高速網路支援，一旦網路延遲過高，就容易出現畫面不同步、操作延遲，甚至沉浸感中斷等問題。

而這項技術，正是結合超低延遲通訊、AI運算與XR空間互動等核心能力，打造高即時性的虛實整合平台。相關應用不僅能導入大型沉浸式演出、多人即時互動舞台，也已延伸至智慧製造領域，進一步提升人機互動與跨場域協作能力。

季彥成指出，當前所談的「虛實整合」，其實涵蓋許多應用情境。例如：工廠產線中，若需遠端操控高風險設備，或讓工程人員跨地即時協作，都必須仰賴低延遲、高同步性的互動技術；而在展演空間中，演出者也需要即時控制後方場景渲染、互動畫面與視覺效果，這些都屬於虛實整合的重要應用。

他進一步以製造業為例說明，像一支手機，其實由大量零組件構成，業界常使用「爆炸圖」方式，將所有零件拆解、分層呈現，以利檢視產品結構與設計細節，不過，過去這類內容大多只能停留在平面圖紙中呈現。

如今透過XR空間技術，工程師可以直接在3D空間中，將零件立體「爆開」，甚至直接抓取特定零件進行替換、修改與重新設計，大幅提升設計溝通效率與視覺化能力，讓原本平面的設計流程，進一步走向立體化與沉浸化。

其他案例如資策會攜手國家兩廳院及拉縴人男聲合唱團，於《向生命乾杯》5G沉浸式展演中，透過AI聲紋即時視覺生成技術，即時解析歌聲的音量、頻率與音色，並同步轉化為動態視覺影像，讓觀眾不只「聽見音樂」，更能「看見音樂」。

若從產業應用來看，展演領域主要聚焦於大型沉浸式舞台與即時互動演出；製造業則偏向「虛實整合系統」與「數位雙生（Digital Twin）」應用，也就是在虛擬空間中建立實體設備或物件的動態數位鏡像，藉此提升設計、監控與協作效率。

目前市面上雖已有不少虛實整合技術，但多半仍聚焦在設備端，例如：機台數據監控、IoT感測、製程管理等。相較之下，此次技術最大的差異，在於更強調「人的互動」，包括3D人物互動、多人協作設計、共同編輯，以及從平面視圖轉向空間化、沉浸式的互動體驗等，這類「以人為核心」的虛實整合，目前在市場上仍相對少見。

此套軟體系統可與不同設備與系統整合，因此能彈性導入文化展演、智慧製造等不同場域，資策會協助遠傳、HTC、廣運等業者，陸續導入相關EdgeAI與虛實整合技術，顯示台灣正積極搶進邊緣運算、沉浸式互動與智慧製造新商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法