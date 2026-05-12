聯電睽違26年重返百元俱樂部！最大功臣是「他們」 73萬股東樂翻天

聯電睽違26年重返百元俱樂部！最大功臣是三大法人，股價直接亮燈漲停，收104.5元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（12日）在記憶體、ABF載板、半導體等電子股喊衝，指數一度42253點新猷，然在聯發科、力旺千金股跳水，終場指數漲108點，收41898點，投信買超384.45億元，創史上第2大，銀彈持續撒向聯電，今大舉買超9601張，不僅投信買，外資與自營商也同步喊買，在三大法人連2日同步買超，從昨買超2.63萬張，今再加碼買超逾5萬張，受此激勵，股價終於在睽違26年再度重返百元俱樂部，終場以漲停104.5元作收，成交量爆出38.3萬張大量。

投信週二買超前10大個股，依序為聯電（2303）9600張、台積電（2330）8879張、華邦電（2344）7659張、文曄（3036）7615張、日月光投控（3711）5151張、華通（2313）2857張、南亞科（2408）2842張、欣興（3037）2464張、華新科（2492）2248張、國巨*（2327）1699張。

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