藥華藥估今年獲利成長率超過去年 首季將賺半個股本以上

圖右為藥華藥執行長林國鐘、圖左為藥華藥美國子公司全球營運長Samuel Lin。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕藥華藥（6446）今（12）召開記者會，首度完整揭示其橫跨美國、加拿大與拉丁美洲的商業化團隊與國際營運架構，加速邁向成為具全球MPN（骨髓增生性腫瘤）市場競爭力的全方位國際生技新藥企業。藥華藥執行長林國鐘表示，藥華藥今年獲利成長幅度將超過去年，首季可賺半個股本以上。

藥華藥美國子公司銷售長 Olivier Battaglione 表示，藥華藥旗下新藥Ropeg近年在美國MPN市場的接受度快速提升，醫師對干擾素（IFN）治療觀念已明顯改變，公司也持續擴大市場覆蓋與醫療教育深度。

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為因應快速成長需求，藥華藥於2025年進行計畫性行銷與業務團隊擴編，美國團隊規模提升65%，進一步強化市場推廣動能。藥華藥美國子公司行銷長 Rebeca Bechily 擁有超過20年腫瘤與罕見疾病商業策略經驗，目前主導Ropeg於美國的全通路行銷與適應症擴展策略，持續強化藥華藥在MPN領域的影響力。

展望未來，藥華藥預計於2026年迎來多項重要商業化里程碑，其中最受矚目的是 Ropeg預計於今年8月取得美國FDA核准用於新適應症原發性血小板過多症（ET）。

藥華藥表示，公司已提前完成多項商業化準備，包括在正式取得ET藥證前，即已獲得美國NCCN納入針對ET患者的推薦治療選項，列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類（Category 1）「首選療法」，並與保險業者展開上市前給付的溝通。

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