Q2中央社宅釋出1097戶 低收入戶套房月租最低4630元起

高雄市「福山安居」兩房房型室內現況照。（內政部國土署提供）

〔記者徐義平／台北報導〕中央社會住宅第二季招租發布，預計釋出桃園、台南及高雄等四處社宅、共1097戶，其中低收入戶套房每月租金最低4630元起。國家住都中心指出，「住宅法」修正後，將至少保留20%戶數當作婚育宅，優先提供給新婚兩年內或育有未成年子女（0至17歲）家庭申請。

而此次釋出社宅分別為桃園市「慈文安居」33戶、台南市「新市安居」670戶、「新都安居A」174戶，以及高雄市「福山安居」220戶，四處合計共1097戶，其中約220戶優先提供當作婚育宅，國家住都中心指出，第二季中央社宅申請時間為5月22日起至6月22日止，並在9月17日公開抽籤，推估中籤民眾最快年底就可入住。

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內政部國土署指出，此次招租社宅以「新市安居」釋出戶數最多，其中套房有498戶、低收入戶每月租金最低5500元起、一般戶8670元起；兩房則有172戶，低收入戶每月租金最低9099元起、一般戶1萬4170元起。

而高雄「福山安居」則釋出套房110戶、低收入戶每月最低租金5460元起、一般戶每月8510元起；兩房型88戶，低收入戶每月最低租金9440元起、一般戶1萬4530元起；3房型22戶、低收入戶每月最低租金1萬2580元起、一般戶1萬9310元起。

至於，桃園「慈文安居」則釋出33戶套房，低收入戶每月最低租金6210元起、一般戶9950元起；台南市「新都安居A」則釋出151戶套房、低收入戶每月租金最低4630元起、一般戶7330元起；兩房型23戶、低收入戶每月最低租金8410元起、一般戶1萬3200元起。

國家住都中心指出，第一季婚育宅當時限定新婚兩年內以及0至6歲的育兒家庭，第二季則放寬認定至0至17歲的育有未成年子女的家庭。

婚育宅認定放寬 至育有未成年子女家庭

國土署表示，截至今年4月底，全國社會住宅總數已達23萬6042戶，中央直接興辦社會住宅為7萬餘戶，今年底依照完工進度，在新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及臺東縣等9個縣市共可釋出上千戶婚育宅，未來3年內則會再釋出1萬戶，並讓育有學齡前幼兒的家庭，最長可住12年。

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