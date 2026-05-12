焦點股》聯電：衝破百元大關 亮燈漲停

聯電股價衝破百元大關，亮燈漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今盤中股價亮燈漲停，達104.5元，截至11點14分，漲停打開，來到103.5元，上漲8.5元、漲幅8.95%，破百元大關，創26年新高價，成交量達28.22萬張，居台股成交量第四名。

外資昨買超聯電2萬3943張、投信買超2122張、自營商買超247張，三大法人共買超2萬6311張；三大法人繼上月大買聯電之後，5月以來，外資累計買超聯電7萬3068張、投信續買超3萬221張、自營商買超1350張，合計買超10萬4638，也帶動5月以來，聯電漲幅達約35%。

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統一投信旗下主動式ETF00981A 今掛牌上市，聯電也是前十大成分股之一。聯電日前法說會，公布第一季每股稅後盈餘達1.29元，創近10季以來新高，第二季預估晶圓出貨量將季增7-9%，以美元計平均售價（ASP）將微增1-3%，整體優於第一季，下半年起將漲價。因成熟製程需求回溫，帶動資金與買盤湧進，聯電股價跟著表現強勢。

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