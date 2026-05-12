焦點股》飛捷：首季EPS強勁 帶量衝1年高

飛捷強調，未來在終端需求強勁與軟硬整合實力支撐下，集團營收獲利維持正向增長趨勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）受惠於首季獲利表現強勁，每股盈餘（EPS）刷新歷史單季紀錄，管理層看好未來在終端需求強勁與軟硬整合實力支撐下，營收獲利維持正向增長趨勢。在買盤大受激勵之下，飛捷今日盤中股價一度觸及142元，創1年高點，截至上午10時16分暫報140元，漲幅7.28%，成交量6810張。

飛捷指出，除了本業獲利穩健攀升，集團AI軟體佈局亦傳捷報，子公司華捷（Berry AI）本月宣布斬獲美國指標性連鎖速食餐飲品牌Culver's成為億元級新客戶。華捷去年營收已突破億元大關，此次成功複製Zaxbys規模化導入經驗，將與Culver's攜手合作，於全美1000家以上門市導入AI影像辨識解決方案。

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飛捷觀察，軟體服務具備高續約率與持續性營收（Recurring Revenue）特性，後續隨著Culver's大型專案啟動，不僅可望穩定貢獻華捷長期業績，更象徵其在美國速食餐飲（QSR）市場的AI 滲透率進入快速增長期。華捷利用先進 AI 影像辨識技術，提供服務流程、車流、客流及營運績效指標的即時洞察，縮短顧客等待時間並優化人力部署。

飛捷強調，未來在終端需求強勁與軟硬整合實力支撐下，集團營收獲利維持正向增長趨勢。隨著Culver's 合作案於第二季開始導入，除挹注長期穩定的持續性軟體收益，更為日後擴張至其他連鎖體系奠定標準化基礎，全面推升飛捷集團第二成長曲線動能。

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