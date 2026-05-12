焦點股》華通：美國衛星概念股發威 帶量反攻

華通為太空板霸主。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國衛星概念股近兩日強勢上漲，Rocket Lab昨日大漲11.18%，太空板霸主華通（2313）今日帶量上漲，攻上5日線與10日線，隨著第二季衛星產品相關原物料供應改善，華通衛星相關產品出貨有望提升，再加上AI與傳統伺服器需求延續，搭配新產能逐季開出，華通今年營運可望呈現逐季走揚。

截至9：17分左右，華通股價大漲5.37%，暫報255元，成交量逾2.41萬張。

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華通主要衛星客戶在軌運行衛星數量超過1萬顆，使用的太空PCB板大多數皆由華通提供，今年除了衛星發射顆數再成長，今年與明年分別都有衛星升級的計畫；第二大衛星客戶也進入穩定布建，今明年可能發射千顆以上衛星，太空PCB板也幾乎由華通獨供。衛星升級，勢必帶動相關零組件價值提升，LEO低軌道衛星營收占比維持高檔、營收規模持續擴大，將進一步推升公司營收規模及利潤。

此外，資料中心使用的光模塊（光收發模組）從400G快速且大量地升級到800G甚至1.6T規格，800G以上光模塊使用的PCB，已經全面地推進到mSAP板，今年下半年當800G大舉轉換之際，將有mSAP供給吃緊的問題。華通在mSAP製程具有高品質、高良率的生產經驗，且在台灣與中國都有穩定量產的mSAP產線，又積極在重慶與台灣都開出光模塊專屬mSAP產能，有機會自今年下半年起，逐月快速拉升高階光模塊mSAP營收。

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