美媒讚台灣新地標「淡江大橋」：展現世界一流工程技術

美媒報導，台灣新地標淡江大橋被五彩繽紛的燈光照亮，凸顯引人注目的設計和美麗，並展現世界一流工程技術。（本報記者潘少棠攝）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣最新地標淡江大橋於5月9日舉行落成典禮，並將於5月12日正式通車。美媒《美國商業資訊》（Business Wire）報導，淡江大橋被五彩繽紛的燈光照亮，凸顯引人注目的設計和美麗，並展現世界一流工程技術。

淡江大橋為全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，經過近30年的規劃和建設，這座大橋迎來了一個重要的里程碑。

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在賴清德總統、行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜出席的新北市儀式上，這座大橋被譽為工程里程碑，也是連接淡水河口淡水區和八里區的期待已久的區域交通樞紐。賴總統表示，這座橋是台灣的驕傲，它將成為台灣的地標，也是台灣在國際舞台上的另一張名片。

淡江大橋由已故著名建築大師扎哈・哈蒂（Zaha Hadid）設計打造，她曾獲得普立茲克獎，被譽為「曲線女王」（Queen of Curves）。美媒CNN曾將淡江大橋列為塑造世界的11個建築項目之一。

預計淡江大橋這將有助於緩解關渡大橋週邊長期存在的交通擁堵問題，並改善新北市與桃園國際機場之間的交通狀況。開通後，淡水至八里的行程將縮短15公里，節省約25分鐘的車程時間，預計現有路線的交通量將下降30%。

淡江大橋橋樑工程最初於1998年提出，但由於環境評估、設計修改和施工困難等原因，遭遇了多年的延誤。在多次招標失敗後，該項目終於在2019年動工。之後，工程師克服了從水下洩漏到河口強風等各種挑戰。

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